Росія вдарила КАБами по селу на Запоріжжі: пошкоджений будинок, поранена жінка – ОВА

У суботу, 10 січня, російські військові скинули керовані авіабомби (КАБи) на село у Запорізькій області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

«Росіяни ударили керованими авіабомбами по Новоукраїнці. Зруйновані нежитлові будівлі, вибуховою хвилею та уламками пошкоджений житловий будинок. Поранена 51-річна жінка», – написав Федоров.

За словами голови ОВА, потерпілій надається медична допомога.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



