Сили РФ запустили по Україні ракету «Іскандер-М» і понад 120 дронів – ЗСУ

Відомо, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України
У ніч проти 10 січня сили РФ атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 121 ударним дроном з різних напрямків, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Військові кажуть, що дрони типу Shahed, «Гербера» і безпілотники інших типів Росія запускала із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – окупований Крим.

Відомо, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 94 ворожі безпілотники типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході України.

«Зафіксовано влучання балістичної ракети та 27 ударних дронів на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації», – кажуть у ЗСУ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

