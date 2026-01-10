Генштаб: за добу РФ втратила ще 880 військових, чотири танки і понад 15 артсистем

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 217 810 своїх військових, зокрема 880 осіб – за останню добу, такі дані станом на ранок 10 січня навів український Генштаб.

У командуванні ЗСУ повідомили також про втрати російської військової техніки:

танків – 11 530 (+4 одиниці за минулу добу)

бойових броньованих машин – 23 882

артилерійських систем – 35 908 (+16)

РСЗВ – 1 597 (+1) од.

засобів ППО – 1 269

літаків – 434

гелікоптерів – 347

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 103 414 (+653)

крилаті ракети – 4 155 (+18)

кораблі / катери – 28

підводні човни – 2

автомобільна техніка та автоцистерни – 73 510 (+84)

спеціальної техніки – 4 039 (+2)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Розвідка Великої Британії 2 грудня проаналізувала дані Генерального штабу Збройних сил України про російські втрати на війні. Відомство при Міністерстві оборони Британї вказало на те, що Росія, ймовірно, втратила 382 тисяч солдат вбитими й пораненими від початку 2025 року, а загальні втрати за час повномасштабного вторгнення сягнули 1,168 мільйона.

«Середні денні втрати Росії протягом листопада 2025-го сягнули 1 033, за даними Генерального штабу України – більше, ніж 1 008 у жовтні 2024-го, третє зростання за місяць поспіль», – йдеться в зведенні.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.



