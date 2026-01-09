Зеленський розповів про плани укласти угоду про вільну торгівлю зі США

Президент України Володимир Зеленський повідомив у телефонному інтерв’ю Bloomberg 9 січня, що обговорює потенційну угоду про вільну торгівлю зі США в рамках ширшого пакету, спрямованого на стимулювання відновлення країни після війни.

За його словами, угода включатиме нульові тарифи на торгівлю зі США та застосовуватиметься до деяких промислово розвинених регіонів України, що дасть країні «дуже серйозні переваги» порівняно із сусідніми державами та потенційно залучить інвестиції та бізнес.

Зеленський додав, що вже найближчим часом очікує зустрітися з американським президентом ДональдомТрампом або в США, або в швейцарському Давосі, де обидва лідери мають бути присутніми на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму.

Неназвані західні чиновники підвердили The Telegraph, що Україна та Сполучені Штати планують підписати угоду про «процвітання» для відновлення країни на зустрічі світових лідерів у Давосі.

Раніше цього тижня президент України Володимир Зеленський заявляв, що двосторонній документ про гарантії безпеки для України «фактично готовий» до фіналізації на найвищому рівні з президентом Сполучених Штатів.

29 грудня у Флориді (США) пройшли переговори президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Вони тривали понад дві години. Потім президенти провели телефонну розмову з кількома європейськими лідерами.

Згодом президент України повідомив, що на переговорах у США обговорили всі аспекти мирної рамки й досягли «значних результатів». Також обговорили послідовність подальших дій. За його словами, команди США і України зустрінуться, щоб фіналізувати всі обговорені питання щодо гарантій безпеки.

6-7січня представники України та США проводили переговори у Парижі.

6 січня в Парижі відбулися переговори «Коаліції охочих» щодо плану завершення російської-української війни і гарантій для України. До зустрічі долучились спеціальний представник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

За підсумками зустрічі була оприлюднена Паризька декларація про «надійні гарантії безпеки для міцного й тривалого миру в Україні», яка, зокрема, передбачає розміщення багатонаціональних сил в Україні після припинення воєнних дій «із запропонованою підтримкою США».