Буданов: конкретні результати перемовин в Парижі вже є, робота триває

Голова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що конкретні результати перемовин в Парижі вже є, робота триває.



«Продовжуємо важливі перемовини у Парижі для досягнення стійкого миру та надійних гарантій безпеки для нашої держави. Не вся інформація може бути публічною, але конкретні результати вже є, робота триває», – написав він у телеграмі.

Буданов додав, що національні інтереси України будуть захищені.

6 січня в Парижі завершилися переговори «Коаліції охочих» щодо плану завершення російської-української війни і гарантій для України. У зустрічі взяли участь керівники ЄС і НАТО, лідери 27 країн, представники Туреччини, Японії, Австралії, Нової Зеландії, а також спеціальний представник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

«Важливо, що є ґрунтовні документи сьогодні коаліції, це не тільки слова, а конкретика», – заявив після зустрічі президент Володимир Зеленський.

Читайте також – Підсумки зустрічі у Парижі: будуть «партнерські війська», але після припинення вогню

За підсумками зустрічі була оприлюднена Паризька декларація про «надійні гарантії безпеки для міцного й тривалого миру в Україні», яка, зокрема, передбачає розміщення багатонаціональних сил в Україні після припинення воєнних дій «із запропонованою підтримкою США».

Як повідомили в Офісі президента, у Парижі 7 січня делегації України, США і країн Європи продовжать роботу над гарантіями безпеки й базовою рамкою для закінчення війни.