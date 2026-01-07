ОП: у Парижі продовжиться робота над гарантіями безпеки й базовою рамкою для закінчення війни

У Парижі 7 січня делегації України, США і країн Європи продовжать роботу над гарантіями безпеки й базовою рамкою для закінчення війни, повідомили в пресслужбі українського президента.

«У Парижі працюватиме українська делегація у складі керівника Офісу президента України Кирила Буданова, першого заступника керівника Офісу президента Сергія Кислиці, секретаря РНБО Рустема Умєрова, начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова, керівника фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давида Арахамії і радника Офісу президента Олександра Бевза», – йдеться в повідомленні.

6 січня в Парижі завершилися переговори «Коаліції охочих» щодо плану завершення російської-української війни і гарантій для України.

У зустрічі в Парижі щодо досягнення миру в Україні взяли участь керівники ЄС і НАТО, лідери 27 країн, представники Туреччини, Японії, Австралії, Нової Зеландії. А також спеціальний представник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

«Важливо, що є ґрунтовні документи сьогодні коаліції, це не тільки слова, а конкретика», – заявив після зустрічі президент Володимир Зеленський.

За підсумками зустрічі була оприлюднена Паризька декларація про «надійні гарантії безпеки для міцного й тривалого миру в Україні», яка, зокрема, передбачає розміщення багатонаціональних сил в Україні після припинення воєнних дій «із запропонованою підтримкою США».

Зеленський привітав готовність Сполучених Штатів дати підтримку силам, які мають не допустити повторення російської агресії. Він наголосив, що гарантії безпеки мають ґрунтуватися на юридичних зобов’язаннях, зокрема, затверджених Конгресом США.

Президент зазначив, що найбільшим питанням у мирному плані США з 20 пунктів залишається територіальне. За його словами, сторони «обговорили деякі ідеї, які можуть допомогти». «Українська команда залишається для додаткових зустрічей і перемовин», – додав Зеленський.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф зазначив, що сторони здебільшого завершили роботу над протоколами безпеки, які мають забезпечити, «щоб народ України знав – коли це закінчиться, це закінчиться назавжди».

«Але, критично кажучи, ми також дуже близькі до завершення найміцнішої угоди щодо процвітання, яку будь-яка країна коли-небудь бачила на виході з подібного конфлікту. Амбітно, це буде означатиме значні можливості для українського народу», – додав він.

За підсумками зустрічі президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також окремо підписали Декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил у разі укладення мирної угоди. Стармер пояснив, що документ «прокладає шлях до правових рамок, у яких британські, французькі та інші партнерські війська можуть діяти на українській території».

Кремлівські чиновники неодноразово називали такі західні гарантії безпеки для України, зокрема розгортання іноземних військ, «неприйнятними» для Росії.

