США мають надати підтримку у разі нападу Росії – проєкт декларації «Коаліції охочих» щодо гарантій Україні

У чернетці декларації саміту «Коаліції охочих», що відбувається у Парижі 6 січня за участю США та лідерів майже 30 країн, йдеться про те, що США мають взяти на себе зобов’язання підтримати європейські сили «Коаліції охочих» у разі нападу. Документ є у розпорядженні Радіо Свобода.



Згідно з декларацією, після набуття чинності режиму припинення вогню планується запуск системи гарантій, які включатимуть 5 компонентів:

•участь у механізмі моніторингу та верифікації припинення вогню під керівництвом США;

•підтримка Збройних Сил України;

•багатонаціональні сили для України;

•зобов’язання у разі майбутнього нападу;

•зобов’язання поглиблювати оборонну співпрацю з Україною.



Механізм моніторингу та верифікації припинення вогню має працювати під керівництвом США з міжнародною участю, зокрема і вкладом від «Коаліції охочих». Також передбачено створення спеціальної комісії для розгляду порушень і визначення заходів реагування.



Щодо підтримки ЗСУ, то йдеться про фінансування закупівель озброєнь, підтримку оборонного бюджету, доступ до оборонних складів для швидкого посилення у разі загрози, а також допомогу у створенні оборонних укріплень.



За формування багатонаціональних сил для України відповідатиме «Коаліція охочих», вони будуть створені «з метою підтримки відновлення Збройних Сил України та посилення стримування».



Зазначається, що ці сили діятимуть на запит України після достовірного припинення бойових дій і матимуть європейське лідерство «із залученням також неєвропейських членів Коаліції та з участю США, зокрема з використанням американських спроможностей у сфері розвідки та логістики, а також із зобов’язанням США підтримати ці сили у разі нападу».

Що стосується дій у разі повторного нападу Росії, то остаточно їх не узгоджили, судячи з формулювань документа. «Ми домовилися фіналізувати обов’язкові зобов’язання, які визначатимуть наш підхід до підтримки України та відновлення миру і безпеки у разі майбутнього збройного нападу з боку Росії», – йдеться у проєкті декларації.



Зазначається, що ці зобов’язання можуть включати використання військових спроможностей, розвідувальної та логістичної підтримки, дипломатичні ініціативи, запровадження додаткових санкцій.



Щодо оборонної співпраці, то мова про сферу підготовки кадрів, спільне виробництво зброї, а також розвідувальну співпрацю.



«Як партнери по коаліції, так і Сполучені Штати відіграватимуть життєво важливу та тісно скоординовану роль у забезпеченні цих гарантій безпеки», – йдеться у документі.

6 січня в столиці Франції пройде зустріч лідерів «Коаліції охочих», країн, які підтримують Україну у війні з Росією. Зеленський братиме участь у цьому засіданні. Також до нього доєднаються спеціальний представник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

29 грудня у Флориді (США) пройшли переговори президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Вони тривали понад дві години. Потім президенти провели телефонну розмову з кількома європейськими лідерами.

Згодом президент України повідомив, що на переговорах у США обговорили всі аспекти мирної рамки й досягли «значних результатів». Також обговорили послідовність подальших дій. За його словами, команди США і України зустрінуться, щоб фіналізувати всі обговорені питання щодо гарантій безпеки.

Президент Франції Емманюель Макрон, який брав участь у розмові з Зеленським і Трампом, заявив про прогрес у досягненні гарантій безпеки, які стануть «ключовими для побудови справедливого та міцного миру». Макрон також анонсував на початку січня зустріч представників країн «Коаліції охочих» у Парижі, щоб «остаточно узгодити конкретний внесок кожної країни».

Переговорник від України, секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Рустем Умєров після зустрічі радників із нацбезпеки 3 січня заявив, що «більшість позицій – 90% мирного плану – вже узгоджені, робота триває над деталями».

Тим часом, за спостереженнями аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), Кремль фактично відхиляє ключові пункти різних пропозицій мирних угод, включаючи початкову мирну угоду США з 28 пунктів, такі як надійні гарантії безпеки для України або територіальний обмін.



