Західні лідери зустрінуться із Зеленським 6 січня в Парижі на зустрічі «Коаліції охочих»

Посадовці з понад 30 західних країн «Коаліції охочих», які підтримують Київ у війні з Росією, зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським 6 січня в Парижі, продовжуючи обговорення мирних пропозицій.

На зустрічі 6 січня також будуть переговорники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Європейські чиновники повідомили Радіо Свобода, що після зустрічі радників із національної безпеки, що відбулася минулими вихідними, і зустрічі військових планувальників 5 січня «відновилося відчуття терміновості». Вони сподіваються, що зустріч у Парижі дозволить Сполученим Штатам, Україні й іншим європейським країнам «бути на одній хвилі».

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що сподівається представити «конкретні зобов’язання» щодо безпеки України після переговорів. Ідея полягає в тому, щоб була ясність щодо складу і розгортання миротворчих сил у разі припинення вогню.

Військові плани поки що не розголошуються, але основна частина військ, як очікується, прибуде з Франції і Великої Британії, які очолять наземний і повітряний компонент, тоді як Туреччина зазначила, що вони будуть відповідати за безпеку транспортних шляхів у Чорному морі. Однак поки що немає ясності щодо того, наскільки близько потенційні сили будуть до лінії зіткнення.

29 грудня у Флориді (США) пройшли переговори президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Вони тривали понад дві години. Потім президенти провели телефонну розмову з кількома європейськими лідерами.

Згодом президент України повідомив, що на переговорах у США обговорили всі аспекти мирної рамки й досягли «значних результатів». Також обговорили послідовність подальших дій. За його словами, команди США і України зустрінуться, щоб фіналізувати всі обговорені питання щодо гарантій безпеки.

Президент Франції Емманюель Макрон, який брав участь у розмові з Зеленським і Трампом, заявив про прогрес у досягненні гарантій безпеки, які стануть «ключовими для побудови справедливого та міцного миру». Макрон також анонсував на початку січня зустріч представників країн «Коаліції охочих» у Парижі, щоб «остаточно узгодити конкретний внесок кожної країни».

Переговорник від України, секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Рустем Умєров після зустрічі радників із нацбезпеки 3 січня заявив, що «більшість позицій – 90% мирного плану – вже узгоджені, робота триває над деталями».

Тим часом, за спостереженнями аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), Кремль фактично відхиляє ключові пункти різних пропозицій мирних угод, включаючи початкову мирну угоду США з 28 пунктів, такі як надійні гарантії безпеки для України або територіальний обмін.