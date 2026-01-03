Трамп: я не в захваті від Путіна, він вбиває забагато людей

Американський лідер Дональд Трамп зазначив, що «не в захваті» від російського президента Володимира Путіна, але «не боїться його».

«Я не в захваті від Путіна. Він вбиває забагато людей», – відповів Трамп на запитання про те, чи він обговорював ситуацію в Венесуелі під час їхнього останнього дзвінка.

Трамп запевнив, що сподівається досягти прогресу у мирному врегулюванні щодо війни в Україні, вкотре повторивши свою тезу про те, що він «успадкував» цю війну від Байдена, Зеленського та Путіна».

«Якби наші люди були залучені в війну України і РФ, вона не тривала б дуже довго. А зараз - це кривава бійня», – заявив американський президент.

Раніше Трамп заявив про прогрес у переговорному процесі. За його словами Трампа, одне чи два питання ще залишилось обговорити.

Зеленський сказав, що 20-пунктний мирний план погоджено на 90%, гарантії безпеки погоджено на 100%.

Цій зустрічі передувала розмова Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, яку він назвав «хорошою та дуже продуктивною».

Згодом помічник Путін Юрій Ушаков повідомив, що розмова, яка тривала годину та 15 хвилин, була організована за ініціативи Трампа. За його словами, Путін і Трамп дотримуються «загалом аналогічних поглядів на те, що варіант тимчасового перемир’я призведе лише до затягування конфлікту в Україні». Трамп натомість про це не заявляв.

Очікувалось, що також після переговорів з Зеленським Трамп знову контактуватиме з Путіним. Сьогодні відбулася друга розмова.

Юрій Ушаков заявив, що Дональд Трамп нібито був шокований, дізнавшись про удар на одну з державних резиденцій президента Росії.