Перед зустріччю з Зеленським Трамп провів «дуже продуктивну» розмову з Путіним

Президент США Дональд Трамп повідомив про «хорошу та дуже продуктивну» телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним.

«Я щойно провів хорошу та дуже продуктивну телефонну розмову з Путіним перед моєю сьогоднішньою зустріччю з президентом України Зеленським», – написав він у своїх соцмережах.

Трамп додав, що на зустріч запрошена преса.

Речник Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що телефонна розмова президентів Росії та США справді відбулася, але подробиць не повідомив.

Спецпредставник російського президента Кирило Дмитрієв, коментуючи повідомлення про цю розмову, написав у своєму телеграмі, що

«дуже важливий діалог триває».

В американському штаті Флорида 28 грудня відбудуться переговори Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Початок зустрічі запланований на 20:00. Очікується, що зустріч буде присвячена гарантіям безпеки, які США готові надати Україні, пише Politico.

Зеленський раніше написав, що має намір обговорити мирний план із 20 пунктів, розроблений під час зустрічей із представниками США та Євросоюзу. Президент США Дональд Трамп сказав у розмові з Politico, що очікує на продуктивну зустріч.

Axios вважає, що зустріч є ознакою значного прогресу в переговорах. Раніше Трамп заявляв, що зустрінеться із Зеленським лише якщо вважатиме, що угода близька до завершення. Зеленський сказав, що план Трампа узгоджений «на 90%», і «багато чого можна вирішити до Нового року».

Головною перепоною є вимога Росії щодо контролю над усією територією Донбасу, відзначає Axios. США запропонували перетворити райони, з яких Києву буде запропоновано вивести війська, на демілітаризовану «вільну економічну зону». Зеленський наполягає на дзеркальному відведенні російських військ із нинішньої лінії зіткнення та наголошує, що територіальні поступки мають бути схвалені на референдумі.

Politico пише, що Росія поки що не показала готовності пристати на будь-які пропозиції із мирного плану, про який говорив Зеленський. Але Трамп зазначив, що Москві доведеться погодитися на певні поступки, оскільки російська економіка перебуває в скрутному становищі.

Лідер РФ 27 грудня одягнувся у військову форму, щоб провести нараду в пункті управління Об’єднаним угрупованням військ. Там він заслухав доповідь начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Путіну доповіли, що російські війська взяли під контроль міста Гуляйполе в Запорізькій області та Мирноград у Покровському районі Донецької області. Український Генштаб зазначив, що «поспішність таких «бліц-крігів» обумовлена майбутньою зустріччю президентів України і США, яка має відбутися найближчим часом».