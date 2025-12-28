Переговори Трампа і Зеленського заплановані на 20:00 за Києвом – Білий дім

В американському штаті Флорида 28 грудня відбудуться переговори президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського. За повідомленням Білого дому, початок зустрічі запланований на 20:00 за Києвом (це 13:00 за часом атлантичного узбережжя США).

Українська делегація вже прибула на переговори, повідомив уночі 28 грудня перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

Очікується, що зустріч буде присвячена гарантіям безпеки, які США готові надати Україні, пише Politico. Крім того, Трамп і Зеленський мають обговорити управління Запорізькою АЕС та контроль за територіями Донбасу, на які претендує Москва. Київ пропонує створення демілітаризованої зони по лінії зіткнення. Зеленський раніше написав, що має намір обговорити мирний план із 20 пунктів, розроблений під час зустрічей із представниками США та Євросоюзу. Президент США Дональд Трамп сказав у розмові з Politico, що очікує на продуктивну зустріч.

Axios вважає, що зустріч є ознакою значного прогресу в переговорах. Раніше Трамп заявляв, що зустрінеться із Зеленським лише якщо вважатиме, що угода близька до завершення. Зеленський сказав, що план Трампа узгоджений «на 90%», і «багато чого можна вирішити до Нового року».

Головною перепоною є вимога Росії щодо контролю над усією територією Донбасу, відзначає Axios. США запропонували перетворити райони, з яких Києву буде запропоновано вивести війська, на демілітаризовану «вільну економічну зону». Зеленський наполягає на дзеркальному відведенні російських військ із нинішньої лінії зіткнення та наголошує, що територіальні поступки мають бути схвалені на референдумі.

Politico пише, що Росія поки що не показала готовності пристати на будь-які пропозиції із мирного плану, про який говорив Зеленський. Але Трамп зазначив, що Москві доведеться погодитися на певні поступки, оскільки російська економіка перебуває в скрутному становищі.

27 грудня Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Канаді, поговорив із європейськими лідерами. В онлайн-розмові взяли участь лідери Канади, Франції, Фінляндії, Німеччини, Італії, Данії, Польщі, Нідерландів, Норвегії та Швеції. «Потрібні сильні позиції як на фронті, так і в дипломатії, щоб Путін не зміг маніпулювати та уникати реального та справедливого закінчення війни», – написав Зеленський, розповідаючи про зустріч у своєму телеграм-каналі.

Лідер РФ 27 грудня одягнувся у військову форму, щоб провести нараду в пункті управління Об’єднаним угрупованням військ. Там він заслухав доповідь начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Путіну доповіли, що російські війська взяли під контроль міста Гуляйполе в Запорізькій області та Мирноград у Покровському районі Донецької області. Український Генштаб ці заяви заперечив. Путін заявив, що «зважаючи на темпи, які ми спостерігаємо на лінії бойового контакту, наша зацікавленість у виведенні українських військових формувань із займаних ними територій фактично зводиться до нуля з різних міркувань».