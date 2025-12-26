Зеленський анонсував зустріч із Трампом «найближчим часом»

Президент України Володимир Зеленський домовився про зустріч із президентом Сполучених Штатів – про це він заявив 26 грудня.

За словами Зеленського, секретар РНБО Рустем Умєров доповів йому про чергові контакти з американською стороною.

«Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні – з Президентом Трампом найближчим часом», – повідомив голова держави у власному телеграм-каналі.

Він припустив, що «багато може вирішитися до нового року».

Трамп наразі не повідомляв публічно про плани щодо зустрічі.





Зеленський під час спілкування з журналістами 23 грудня представив проєкт мирної угоди з 20 пунктів, над яким останніми тижнями працювали представники США, України та європейці.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою й Києвом. Після останнього раунду переговорів в Маямі Зеленський заявив, що підготовлені драфти кількох документів – зокрема, щодо гарантій безпеки для України, щодо відновлення та щодо базової рамки для закінчення цієї війни.

Також з американською командою в Маямі зустрічалися представники Росії. У Кремлі заявили, що ці переговори не слід розглядати як прорив.



