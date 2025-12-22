В Україну вночі повертається делегація з перемовин у США – Зеленський

В Україну повертається делегація з перемовин з американськими представниками у Маямі, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Зараз повертається наша переговорна група з Маямі. Вони будуть вночі, і зранку буду мати деталі. На мій погляд, усе можливе, що ми повинні були зробити для перших драфтів, уже є. Є 20 пунктів плану. Там не все ідеально, але цей план є», – сказав він журналістам.

За його словами, є гарантії безпеки, «виглядає все це сьогодні достатньо достойно».

«Базовий блок усіх документів готовий. Базовий. Є деякі речі, на які ми не готові. Є речі – впевнений, – на які не готові «русскіє». Американці зараз залишилися на перемовини з представниками Росії. Вони будуть розмовляти, і потім ми отримаємо від них фідбек. Від нас вони всю інформацію отримали», – додав Зеленський.

У Маямі 19-21 грудня делегації України і США провели низку зустрічей, під час яких зосередили увагу на чотирьох ключових документах – частинах майбутньої мирної угоди. Також американська сторона зустрічалася з представниками РФ.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що переговори з російською делегацією, проведені на вихідних у Флориді, щодо плану Дональда Трампа з припинення війни Росії в Україні, були «продуктивними і конструктивними».

Секретар РНБО України Рустем Умєров, який очолював українську делегацію на переговорах, зазначив, що під час зустрічі з представниками США основна увага була зосереджена на чотирьох ключових документах: продовженні опрацювання 20-пунктного плану; узгодженні позицій щодо багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки; узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США; а також продовженні опрацювання економічного плану розвитку (плану процвітання). Окрему увагу, за його словами, приділили обговоренню часових рамок і послідовності подальших кроків.

У листопаді Трамп почав тиснути на Київ, щоб той прийняв пропозицію з 28 пунктів, яка, на думку критиків, сильно схилялася на користь Росії. Україна і її європейські прихильники виступили зі своїми поправками, щоб захистити інтереси України щодо території, гарантій безпеки для Києва й інших питань. За повідомленнями, тепер план складається з 20 пунктів і враховує більше інтересів Києва.



