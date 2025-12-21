«Мир має бути основою для майбутнього»: Умєров підбив підсумки переговорів у Маямі

У Маямі 19-21 грудня делегації України і США провели низку зустрічей, під час яких зосередили увагу на чотирьох ключових документах – частинах майбутньої мирної угоди, повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

«Окремо відбулася конструктивна зустріч у форматі США-Україна, під час якої основна увага була зосереджена на чотирьох ключових документах: продовженні опрацювання 20-пунктного плану; узгодженні позицій щодо багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки; узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США; а також продовженні опрацювання економічного плану розвитку (плану процвітання)», – зазначив Умеров.

Також сторони обговорили часові рамки та послідовність подальших кроків.

Україна, за словами Умєрова, залишається відданою «досягненню справедливого і стійкого миру, зупиненню вбивств та досягнення гарантованої безпеки, щоб створити умови для післявоєнної відбудови, стабільності й довгострокового процвітання України».

«Мир має бути не лише припиненням бойових дій, а й достойною основою для стабільного майбутнього. Україна високо цінує лідерство та підтримку Сполучених Штатів, а також подальшу тісну координацію з партнерами на наступних етапах цієї важливої роботи», – зазначив Умеров.

Водночас спецпосланець Трампа Віткофф підтвердив, що під час переговорів обговорювали розробку мирного плану з 20 пунктів, узгоджували позиції щодо багатосторонніх гарантій безпеки та розробляли «план економічного розвитку та процвітання» для України.

«Україна залишається повністю прихильною до досягнення справедливого та сталого світу», – зазначив Віткофф.

Українську сторону представляли Умєров і начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Андрій Гнатов. Американську – спецпосланники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а також співробітник Білого дому Джош Груенбаум.

19 грудня українська делегація на чолі з секретарем Ради національної безпеки та оборони Рустемом Умєровим розпочала у Сполучених Штатах черговий раунд переговорів.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою та Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території та гарантій безпеки.

За словами Зеленського, США вважають, що повне припинення вогню між Україною та РФ можливе лише після підписання комплексної рамкової угоди про мир, оскільки, на думку американців, Росія не погодиться на перемир’я без такого документа, хоча Київ наполягає, що найперше має бути припинення вогню.

Невідомо, чи готовий президент Росії Володимир Путін погодитися на угоду про припинення війни. Після переговорів з посланцями Трампа в Москві минулого тижня Кремль заявив, що деякі пропозиції, що стоять на столі, є прийнятними, але інші він відхилив.