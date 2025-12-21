Умєров розповів подробиці чергового раунду переговорів у США

Україна розраховує на «подальший прогрес і практичний результат» на черговому раунді безпекових консультацій з американською стороною, зазначив секретар РНБО Рустем Умєров.

«Третій день роботи у Сполучених Штатах. Сьогодні разом із генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим матимемо ще одну зустріч з американською стороною. Працюємо конструктивно та предметно. Розраховуємо на подальший прогрес і практичний результат», – зазначив Умєров.

19 грудня українська делегація на чолі з секретарем Ради національної безпеки та оборони Рустемом Умєровим розпочала у Сполучених Штатах черговий раунд переговорів.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою та Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території та гарантій безпеки.

За словами Зеленського, США вважають, що повне припинення вогню між Україною та РФ можливе лише після підписання комплексної рамкової угоди про мир, оскільки, на думку американців, Росія не погодиться на перемир’я без такого документа, хоча Київ наполягає, що найперше має бути припинення вогню.

Невідомо, чи готовий президент Росії Володимир Путін погодитися на угоду про припинення війни. Після переговорів з посланцями Трампа в Москві минулого тижня Кремль заявив, що деякі пропозиції, що стоять на столі, є прийнятними, але інші він відхилив.