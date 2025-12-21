В Єлисейському палаці привітали заяву Кремля про готовність Путіна до діалогу з Макроном

В офісі президента Франції привітали заяви Кремля про те, що російський лідер Володимир Путін «готовий до діалогу» з Емманюелем Макроном. Заяву цитують західні новинні агенції.

В Єлисейському палаці зазначили, що те, за яких це буде можливим, вирішать «найближчими днями».

При цьому в офісі Макрона наголосили, що будь-яке обговорення відбуватиметься з «повною прозорістю» для президента України Володимира Зеленського і європейських союзників, а його мета – забезпечення «міцного й тривалого миру» для України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков раніше заявив, що Путін готовий провести переговори з Макроном, якщо буде взаємна політична воля.

Так він відреагував на заяву президента Франції, який 19 грудня сказав, що Європа буде змушена відновити прямі переговори з Путіним, якщо зусилля США щодо укладення мирної угоди РФ з Україною проваляться.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи слова Макрона, заявив 20 грудня, що важливо зберегти США як ключового медіатора в переговорах.

«Треба боротися за Сполучені Штати Америки, треба боротися за формат, де… є Америка як медіатор і є союзники європейці, які підтримують нас», – сказав президент.

Водночас, за його словами, в разі невдачі такого формату «всі почнуть думати про інші варіанти й формати».

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою й Києвом. У результаті переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території і гарантій безпеки.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що питання можливих компромісів щодо територіальних питань у мирному плані має вирішувати український народ «у форматі виборів чи референдуму». На це у Кремлі заявили, що «весь Донбас – російський».

Президент США Дональд Трамп днями заявив, що угода про припинення війни Росії в Україні «ближча, ніж будь-коли».

18 грудня він зауважив, що переговори, на його думку, «наближаються до чогось», але при цьому заявив, що «Україна має діяти швидко», тому що «коли вони занадто довго зволікають, Росія змінює свою думку».