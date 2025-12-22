Після «людожера» і «підсвинків» Макрон хоче діалогу з Путіним. Чому?

Президент Франції Емманюель Макрон не виключає відновлення політичного діалогу із Володимиром Путіним. Про це він заявив за кілька днів після того, як очільник Росії публічно назвав європейських лідерів «підсвинками», а сам Макрон називав Путіна «людожером».

Радіо Свобода нагадує, з якої точки може стартувати такий діалог і хто в Європі вже порушував «гру в мовчанку» з Путіним.

«Макрон перехопив ініціативу» – пише газета Politico про французького президента. Мовляв, він прагне «знову опинитися в центрі уваги після місяців, протягом яких лідерство у європейській зовнішній політиці фактично перейшло до канцлера Німеччини Фрідріха Мерца»

Politico зауважує, що саме Емманюель Макрон відіграв ключову роль на саміті європейських лідерів, де було зірвано ідею «репараційного кредиту» з заморожених російських активів – плану, який Мерц публічно підтримував.

Тепер, попри кілька років ізоляції очільника Росії, французький президент заявляє, що хоче відновити з ним діалог.

Нам – європейцям і українцям – є сенс знайти рамки, в яких можна відновити цей діалог у належній формі

«Я вважаю, що буде корисно відновити розмови з Володимиром Путіним. Так. У будь-якому разі я бачу, що є люди, які розмовляють із Володимиром Путіним», – заявив Макрон у відповідь на питання журналістів, чи це він став на заваді «репараційній позиці» і чи не вважає відтак, що час знову розмовляти з Кремлем.

«Тож я вважаю, що нам – європейцям і українцям – є сенс знайти рамки, в яких можна відновити цей діалог у належній формі. Інакше ми будемо обговорювати все між собою, тоді як переговорники поодинці вестимуть діалог із росіянами», – додав французький президент.

Про те, що ЄС має «бути за столом переговорів», європейські лідери стали наголошувати після початку мирних ініціатив президента США Дональда Трампа. У той час як США під час зустрічі на Алясці розгортали для російського лідера червоний килим, в ЄС тривала кількарічна перерва політичних контактів з Кремлем після багатогодинних марних дзвінків перед та на початку повномасштабного вторгнення.

Ізоляція і взаємні образи

Макрон через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну не лише перестав дзвонити Путіну, але й дозволив показати фрагмент такої розмови у французькому документальному фільмі «Президент, Європа і війна». Тоді Кремль звинуватив Париж у порушенні дипломатичних норм і конфіденційності переговорів.

Єдине, що потрібно зробити… це, щоб Путін нарешті перестав брехати

У березні 2025 року французький президент публічно звинуватив російського лідера у брехні.

«Єдине, що потрібно зробити… це, щоб президент Путін нарешті перестав брехати! Коли президент Путін говорить з американськими переговірниками, він каже їм: «я хочу миру». Коли він звертається до всієї планети, він каже: «я хочу миру». І водночас він продовжує бомбардувати Україну!», – емоційно заявив пресі Макрон і наполіг, що на припинення вогню погоджуються всі, крім Росії.

Путін з Макроном не говорили три роки аж до липня 2025-го, коли між ними відбулася двогодинна телефонна розмова. Результатом було те, що обидві сторони пообіцяли невдовзі знову поговорити.

Та вже наступного місяця, Макрон сказав, що Путін «це хижак, це людожер біля наших воріт».

Путін «це хижак, це людожер біля наших воріт»

Речниця МЗС Росії Марія Захарова тоді заявила журналістам у Москві, що Макрон постійно робить «дивні заяви», які іноді переходять межу пристойності та перетворюються на «низькопробні образи».

Сам же Макрон, на прохання журналістів відреагувати, сказав, що він «ніколи не грубий і не вульгарний», і що, вважає, описав те, «що дуже глибоко відчувають грузини, українці та багато інших народів».

Емоційні заяви звучали і з Москви. Напередодні саміту лідерів ЄС у грудні, на якому планували задіяти для кредиту Україні заморожені активи Росії, Володимир Путін заявив, що «європейські підсвинки», які підтримують Київ, зрештою втратять владу.

Німецький канцлер Фрідрих Мерц, прибуваючи на саміт, сказав, що це була реакція російського президента на намір використати російські активи для України і вона «демонструє, на скільки це необхідно».

Пізніше Путін наполіг, що не мав на увазі нікого конкретного і висловився «щодо невизначеної групи осіб».

Хто порушував мовчання

Контакти інших європейських лідерів з Москвою довгий час теж залишалися вкрай обмеженими.

Так, рік тому, після дворічної перерви, Володимиру Путіну у листопаді 2024 року телефонував Олаф Шольц – тогочасний канцлер Німеччини. І назвав ту розмову «розчаруванням», бо Путін «просто повторив усі свої формули».

Не лише дзвонив, але й неодноразово літав до Москви під час повномасштабного вторгнення прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Зокрема, його візит у липні 2024 року викликав різку критику в Брюсселі, оскільки він виглядав як поїздка від імені Європейського Союзу з огляду на те, що Угорщина саме розпочала своє піврічне головування в Раді ЄС.

Більше того, на той час Путіну 2 роки ніхто з європейців навіть не дзвонив, і це, на думку офіційного Брюсселя, дошкуляло російському лідеру. Адже сам Путін у виступі на міжнародному дискусійному клубі «Валдай» 8 листопада 2024 року заявив, що раніше західні лідери дзвонили йому регулярно, а потім «раптом перестали», і поскаржився, що більше не отримує таких дзвінків. Він додав, що нібито не проти відновити діалог, якщо цього побажають інші лідери.

У грудні 2024 року до Москви літав уже прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо – для переговорів щодо постачання російського газу.

А в листопаді 2025 року Орбан знову відвідав Путіна і заявив про готовність прийняти його в Будапешті для можливих переговорів із Дональдом Трампом. Президент США не виключав такої можливості, однак на той момент не було достатнього прогресу для проведення подібної зустрічі.

Відновлення діалогу

Коментуючи можливе відновлення діалогу з Росією, Макрон сказав 19 грудня, що потрібно спершу подивитися, як будуть просуватися поточні мирні переговори, які ведуться за ініціативи США.

Якщо переговори приведуть до сталого миру – «це буде чудово», сказав Макрон, і тоді «в будь-якому разі європейці сядуть за стіл переговорів з усіма сторонами».

В іншому разі, продовжуючи фінансувати й допомагати Україні, в найближчі тижні «доведеться знову відновити повноцінний діалог із Росією – у повній прозорості та у взаємодії з Україною», заявив президент Франції.

Тобто Париж висловлює готовність підхопити мирні переговори, якщо Вашингтону не вдасться досягти результату.

Натомість президент України дав зрозуміти, що поки що все ж покладається на США.

«Треба боротися за Сполучені Штати Америки, треба боротися за формат, коли ми з усіма союзниками, і є Америка – як медіатор, і є союзники європейці, які підтримують нас», – сказав Зеленський.

«Якщо не вийде, то, безумовно, всі будуть думати про інші варіанти і інший формат. Але треба ще поборотися», – наголосив український президент.

Речник Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на слова Макрона заявив, що Путін готовий провести переговори з Макроном, якщо буде взаємна політична воля.

У Єлисейському палаці привітали такі заяви Кремля і зазначили, що те, за яких це буде можливим, вирішать «найближчими днями».