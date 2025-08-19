Макрон назвав наступні 15 днів «критичними» і привітав намір Трампа надати гарантії безпеки для України

«Коаліція охочих» продовжує роботу над гарантіями безпеки, про які говорили під час зустрічі у Вашингтоні напередодні – про це президент Франції Еммануель Макрон заявив в інтерв’ю суспільному мовнику LCI, оприлюдненому 19 серпня.

«Наступні 15 днів є абсолютно критично важливими для нас, щоб завершити роботу з американцями та надати цим гарантіям безпеки змістовності», – сказав Макрон.

У іншому інтерв’ю Paris Match президент Франції привітав заяву Трампа, який раніше пообіцяв надати Україні «дуже хороші гарантії безпеки»:

«Велика зміна останніх днів полягає в тому, що він визнав необхідність гарантувати безпеку України».





Конкрентний зміст гарантій безпеки наразі невідомий, хоча Макрон заявив LCI, що «британці, французи, німці, турки та інші готові проводити операції – не на передовій, не провокаційно, а операції підтримки в повітрі, на морі та на суші».

Водночас він застеріг, що Росія є дестабілізуючою силою, а президент Володимир Путін «рідко дотримувався своїх зобов’язань»:

«Це хижак, це людожер біля наших воріт. Я не кажу, що завтра відбудеться напад (Росії – ред.) на Францію, але зрештою це загроза для європейців».

Раніше президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю телеканалу TF1 заявив, що зустріч між Зеленським і Путіним може відбутися «в Європі». За його словами, вона буде організована не у Франції, як під час зустрічі Зеленського і Путіна у 2019 році, а в «нейтральній країні».

Тим часом, агентство Reuters із посиланням на неназваного високопосадовця адміністрації США повідомило, що зустріч Путіна і Зеленського може відбутися в Угорщині.

Президент України Володимир Зеленський 18 серпня прибув до Вашингтона, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Також була зустріч Трампа та Зеленського за участі ключових європейських союзників, серед яких був Макрон.

Ця зустріч відбулася через три дні після того, як 15 на Алясці відбулися переговори Володимира Путіна і Дональда Трампа. Основною темою перемовин було завершення війни Росії проти України, однак про конкретні домовленості не повідомлялось.

Трамп раніше заявляв, що Україні доведеться поступитися територією. Натомість Україна наполягає на захисті всієї території, яку Росія захопила силою.



