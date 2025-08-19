Лавров: РФ не відкидає ніяких форматів переговорів, зустріч лідерів має бути «ретельно» підготовлена

Росія не відмовляється від будь-яких форматів мирних переговорів щодо припинення війни проти України, заявив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров 19 серпня. В інтерв’ю російському державному телебаченню він уточнив, що йдеться і про двосторонні, і про тристоронні переговори.

При цьому Лавров заявив, що будь-які контакти за участю перших осіб держав потрібно готувати. «Будь-які контакти за участю лідерів мають бути підготовлені з максимальною ретельністю», – сказав він.

Заява Лаврова пролунала через день після зустрічі президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, після якої Трамп заявив, що готує зустріч між Зеленським і Путіним, після якої відбудуться тристоронні переговори і за його участі.

Кремль не підтвердив планів щодо зустрічі між Зеленським і Путіним, заявивши лише, що Москва може «вивчити можливість підвищення рівня представників» на переговорах України й РФ.

Тим часом, президент України наголосив, що готовий до двосторонньої зустрічі з Путіним, яка може перетворитися на тристоронню – з участю президента США Дональда Трампа. «Ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі складні, болючі питання… Тому я підтвердив, і мене підтримали всі європейські лідери, що ми готові до двосторонньої зустрічі з Путіним, і після цього розраховуємо на тристоронню зустріч», – сказав Зеленський.

Точну дату й місце проведення можливої зустрічі поки не називають.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що президент України Володимир Зеленський, як очікується, зустрінеться з російським лідером Володимиром Путіним протягом наступних двох тижнів.

Трамп недавно пропонував, щоб його зустріч із Зеленським і Путіним відбулася на Алясці, як його саміт із російським лідером.

Президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю телеканалу TF1 заявив, що зустріч між Зеленським і Путіним може відбутися «в Європі». За його словами, вона буде організована не у Франції, як під час зустрічі Зеленського і Путіна у 2019 році, а в «нейтральній країні». «Можливо, Швейцарія, я виступаю за Женеву, – заявив він. – Або інша країна: востаннє двосторонні переговори були у Стамбулі (Туреччина)».

Тим часом, агентство Reuters із посиланням на неназваного високопосадовця адміністрації США повідомило, що зустріч Путіна і Зеленського може відбутися в Угорщині.



