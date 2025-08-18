«Ми готові до двосторонньої зустрічі з Путіним» – Зеленський після переговорів у Вашингтоні

Україна готова до двосторонньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, яка може перетворитися на тристоронню – з участю президента США Дональда Трампа. Про це на пресконференції для українських ЗМІ у Вашингтоні вночі 19 серпня за часом Києва заявив президент України Володимир Зеленський.

«Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч Україна – Росія, а потім тристоронню. Ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі складні, болючі питання… Тому я підтвердив, і мене підтримали всі європейські лідери, що ми готові до двосторонньої зустрічі з Путіним, і після цього розраховуємо на тристоронню зустріч», – сказав глава української держави.

Раніше президент США Дональд Трамп за підсумками багатосторонніх переговорів у Білому домі 18 серпня написав у власній соцмережі Truth Social, що «розпочав підготовку до зустрічі між президентом Путіним і президентом Зеленським у місці, яке ще належить визначити».

Після цього помічник президента Росії Юрій Ушаков за підсумками телефонної розмови Володимира Путіна і його американського колеги Дональда Трампа заявив уночі 19 серпня, що Москва може «вивчити можливість підвищення рівня представників» на переговорах України та РФ.

Повідомленню президента США передували переговори у Вашингтоні – спершу українсько-американські з участю президента Володимира Зеленського, згодом – багатосторонні, до яких приєдналися лідери ЄС, НАТО та європейських країн.

Україна готова до тристоронніх переговорів разом із президентом США Дональдом Трампом та лідером РФ Володимиром Путіним, заявив президент України Володимир Зеленський на початку спілкування з пресою в Білому домі 18 серпня перед офіційними переговорами з Трампом.

Президент України Володимир Зеленський удосвіта за київським часом повідомив, що прибув до Вашингтона, де 18 серпня підтриманий присутністю ключових європейських союзників, має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше Зеленський заявив, що одним із ключових пунктів його порядку денного є забезпечення надійних гарантій безпеки від лідера США проти подальшої російської агресії.

15 серпня на Алясці відбулися переговори Володимира Путіна і Дональда Трампа. Основною темою зустрічі було завершення війни Росії проти України, однак за її підсумками про конкретні домовленості не повідомили.