ЗМІ подають суперечливі повідомлення, чи телефонував Трамп Путіну під час дискусії з Зеленським та європейцями

Президент США Дональд Трамп переривав дискусію з президентом України Володимиром Зеленським, лідерами ЄС, НАТО та європейських країн, щоб зателефонувати лідеру РФ Володимиру Путіну. Про це повідомляє з Вашингтона репортер німецького видання Bild Пол Ронцгаймер, аналогічні повідомлення оприлюднили Sky News і Reuters.

Видання Axios пише, що Трамп уже поговорив із Путіним, але не деталізує, чи задля цього він переривав переговори.

Водночас телеканал Fox News в ефірі повідомив: Білий дім не підтверджує повідомлення Bild, що Трамп перервав зустріч з європейцями для розмови з Путіним.

Раніше, під час спілкування з пресою в Білому домі, про намір зателефонувати Путіну після переговорів із Зеленським заявляв сам президент США.

Перед тим у відкритій частині дискусії президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявили про необхідність перемир’я як першого кроку до укладення справедливої мирної угоди, яка б завершила війну Росії проти України.

Макрон і Мерц висловили відмінну від ідей Дональда Трампа позицію – американський президент вважає, що мирної угоди можна досягти і без попереднього перемир’я.

Україна готова до тристоронніх переговорів разом із президентом США Дональдом Трампом та лідером РФ Володимиром Путіним, заявив президент України Володимир Зеленський на початку спілкування з пресою в Білому домі 18 серпня перед офіційними переговорами з Трампом.

«Ми надамо Україні дуже добрий захист, дуже добрі гарантії», – сказав Трамп.

Президент України Володимир Зеленський удосвіта за київським часом повідомив, що прибув до Вашингтона, де 18 серпня підтриманий присутністю ключових європейських союзників, має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше Зеленський заявив, що одним із ключових пунктів його порядку денного є забезпечення надійних гарантій безпеки від лідера США проти подальшої російської агресії.

15 серпня на Алясці відбулися переговори Володимира Путіна і Дональда Трампа. Основною темою зустрічі було завершення війни Росії проти України, однак за її підсумками про конкретні домовленості не повідомили.