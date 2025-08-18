Зеленський і Трамп розпочали спільні з європейськими лідерами переговори

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп завершили українсько-американські переговори в складі делегацій, які тривали в Білому домі близько години.

Після цього два лідери вийшли для фотографування, до нього приєдналися європейські політики, які прибули до Вашингтона разом із президентом України. В спільному фотографуванні взяли участь президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Згодом усі лідери перейшли до іншого приміщення, де нині відбуваються багатосторонні переговори.

На початку засідання, відкритому для преси, Дональд Трамп по черзі представив усіх учасників засідання.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію подій, пов’язаним із переговорами у Вашингтоні.

Україна готова до тристоронніх переговорів разом із президентом США Дональдом Трампом та лідером РФ Володимиром Путіним, заявив президент України Володимир Зеленський на початку спілкування з пресою в Білому домі 18 серпня перед офіційними переговорами з Трампом.

«Ми надамо Україні дуже добрий захист, дуже добрі гарантії», – сказав Трамп.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із лідерами країн Європи, а також Єврокомісії та НАТО Урсуло фон дер Ляєн перед зустріччю з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом 18 серпня.

Президент України Володимир Зеленський удосвіта за київським часом повідомив, що прибув до Вашингтона, де 18 серпня підтриманий присутністю ключових європейських союзників, має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше Зеленський заявив, що одним із ключових пунктів його порядку денного є забезпечення надійних гарантій безпеки від лідера США проти подальшої російської агресії.

15 серпня на Алясці відбулися переговори Володимира Путіна і Дональда Трампа. Основною темою зустрічі було завершення війни Росії проти України, однак за її підсумками про конкретні домовленості не повідомили.



