Зеленський і Трамп ведуть переговори в Білому домі

Президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп перейшли до офіційних переговорів у Білому домі 18 серпня. Це відбулося після спілкування з пресою, яке тривало майже пів години.

На відміну від аналогічної пресконференції 28 лютого, після якої переговори не розпочалися, цього разу розмова двох лідерів відбувалася в набагато більш доброзичливому тоні, в ній не брав участь віцепрезидент США Джей Ді Венс, який був активним учасником першої зустрічі президентів у Білому домі.

Президент України наголосив, що зараз діє програма закупівлі зброї у США, і «Європа є її частиною». «Це також частина майбутніх гарантій безпеки – переозброїти наші власні сили. Йдеться про безпеку та оборону», – зазначив Зеленський.

Трамп сказав, що російський лідер Володимир Путін «очікує мого дзвінка, коли ми сьогодні закінчимо» (переговори з Зеленським, а також із європейськими лідерами, які прибули до Білого дому).

Радіо Свобода веде пряму трансляцію, присвячену переговорам у Вашингтоні.

Україна готова до тристоронніх переговорів разом із президентом США Дональдом Трампом та лідером РФ Володимиром Путіним, заявив президент України Володимир Зеленський на початку спілкування з пресою в Білому домі 18 серпня перед офіційними переговорами з Трампом.

«Ми надамо Україні дуже добрий захист, дуже добрі гарантії», – сказав Трамп.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із лідерами країн Європи, а також Єврокомісії та НАТО Урсуло фон дер Ляєн перед зустріччю з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом 18 серпня.

Президент України Володимир Зеленський удосвіта за київським часом повідомив, що прибув до Вашингтона, де 18 серпня підтриманий присутністю ключових європейських союзників, має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше Зеленський заявив, що одним із ключових пунктів його порядку денного є забезпечення надійних гарантій безпеки від лідера США проти подальшої російської агресії.

15 серпня на Алясці відбулися переговори Володимира Путіна і Дональда Трампа. Основною темою зустрічі було завершення війни Росії проти України, однак за її підсумками про конкретні домовленості не повідомили.







