Зеленський і Трамп зустрічаються у Вашингтоні. НАЖИВО

Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні. У понеділок ввечері (за київським часом) він має зустрітися із президентом США Дональдом Трампом. Зустріч запланована в Овальному кабінеті, після неї відбудеться розмова із європейськими лідерами, які теж приїхали у Вашингтон. Усе це наслідок п’ятничної розмови російського керманича Володимира Путіна і Трампа.

До чого схилятимуть Зеленського?

Чи пристане президент України на пропозиції президента США?

Чи зупинить усе це Путіна?

Яким буде кордон України?

І чи припиняться бойові дії?

Трансляція із Вашингтона наживо з українським перекладом. Аналіз і обговорення з гостями у студії