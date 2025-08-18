Зеленський і Трамп зустрічаються у Вашингтоні. НАЖИВО

Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні. У понеділок ввечері (за київським часом) він має зустрітися із президентом США Дональдом Трампом. Зустріч запланована в Овальному кабінеті, після неї відбудеться розмова із європейськими лідерами, які теж приїхали у Вашингтон. Усе це наслідок п’ятничної розмови російського керманича Володимира Путіна і Трампа.
- До чого схилятимуть Зеленського?
- Чи пристане президент України на пропозиції президента США?
- Чи зупинить усе це Путіна?
- Яким буде кордон України?
- І чи припиняться бойові дії?
Трансляція із Вашингтона наживо з українським перекладом. Аналіз і обговорення з гостями у студії @Радіо Свобода:
