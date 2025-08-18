Зеленський вимагає гарантій безпеки, але чи готовий їх надати Трамп?

ВАШИНГТОН – Володимир Зеленський, підтриманий ключовими європейськими союзниками, прибув у США, щоб зустрітися із президентом Дональдом Трампом. Експерти кажуть, що це може стати ключова зустріч для перспектив завершення війни.

Які шанси, що Україна отримає гарантії безпеки від США? Якими вони можуть бути? Чи є небезпека, що Трамп може схилитися до позиції Росії на тлі зустрічі на Алясці?

«Президент України Зеленський може майже миттєво припинити війну з Росією, якщо захоче, або ж може продовжувати воювати», – написав Трамп у Truth Social у серії постів пізно ввечері 17 серпня, за кілька годин до запланованої зустрічі в Білому домі.

Дональд Трамп, який намагався виступити посередником у припиненні повномасштабної війни, також повторив, що Україні доведеться поступитися суверенною територією Росії в будь-якій мирній угоді. Цю ідею Київ та його європейські союзники постійно відкидають.

«Пам’ятаєте, як це починалося. Ніякого повернення Криму, відданого Обамою (12 років тому, без жодного пострілу!), і НІЯКОГО ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО НАТО», – додав Трамп, маючи на увазі попередника президента Барака Обаму та той факт, що Росія окупувала та незаконно анексувала Кримський півострів у 2014 році.

Володимир Зеленський, який прибув до Сполучених Штатів пізно ввечері 17 серпня, опублікував заяву, в якій висловив вдячність Трампу за запрошення та сказав, що «ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну».

Зеленський згадав про втрату Криму, до якої Україну «змусили», але не відповів безпосередньо на зауваження Трампа. «я сподіваюсь, що наша спільна сила з Америкою, із нашими європейськими друзями примусить Росію до справжнього миру».

Раніше Зеленський заявив, що одним із ключових пунктів його порядку денного є отримання від американського лідера надійних гарантій безпеки проти подальшої російської агресії, що, за словами американських чиновників, є цілком реальним після місяців риторики, що ставила це під сумнів.

Стів Віткофф, посланець, якого вважають одним із ключових переговірників США з Москвою, сказав, що Трамп і президент Росії Володимир Путін домовилися надати Україні «надійні гарантії безпеки».

«Нам вдалося домогтися такої поступки [від Путіна]: щоб Сполучені Штати могли запропонувати захист, подібний до статті 5, що є однією з реальних причин, чому Україна хоче бути в НАТО», – сказав Віткофф у програмі CNN «State of the Union».

«Ми вперше почули, що росіяни погодилися на це», – додав Віткофф, назвавши це «проривом».

Зеленський, який давно висловлював бажання вступити до НАТО або отримати вагомі гарантії безпеки від Вашингтона та так званої європейської «коаліції охочих», заявив, що він домагатиметься більш детальної інформації з цього питання на зустрічі, яка має розпочатися у Вашингтоні о 20:15 за київським часом.

«Немає жодних подробиць про те, як це працюватиме, і якою буде роль Америки, роль Європи та що може зробити ЄС – і це наше головне завдання: нам потрібно, щоб безпека працювала на практиці, як 5-та стаття НАТО», – сказав він, маючи на увазі пункт договору альянсу, який говорить, що напад на одного члена вважається нападом на всіх.

«Це історичне рішення, що Сполучені Штати готові брати участь у гарантіях безпеки для України», – заявив пізніше Зеленський у Telegram.

Американські урядовці вже давно відкидають членство Києва в НАТО і в минулому неохоче говорили про прямі гарантії безпеки для України. Представники адміністрації заявили, що будь-які гарантії будуть поза межами НАТО.

Зустріч відбулася після того, як Трамп прийняв Путіна на саміті на Алясці, який, здавалося, не приніс жодних результатів, але викликав занепокоєння Києва та його союзників щодо того, що критики сприйняли як схиляння Трампа до позиції Кремля щодо припинення конфлікту, який переріс у повномасштабну війну з вторгненням Росії в Україну в лютому 2022 року.

Найбільше занепокоєння для України та її прихильників викликали заяви Трампа про те, що Київ буде змушений піти на поступки Росії в межах «обміну територіями».

Також викликали занепокоєння коментарі Трампа про те, що негайне припинення вогню, за яке давно виступають Вашингтон, Київ та європейські лідери, більше не є бажаним наступним кроком.

Натомість Трамп, який, здається, поділяє побажання Путіна, заявив, що сторони повинні вести переговори з метою укладення повного мирного договору, що, ймовірно, займе набагато більше часу і, на думку критиків, дасть Росії час для досягнення подальших перемог на полі бою над українськими захисниками, які мають менше військ і озброєння.

Європейські лідери, багато з яких 17 серпня провели відеоконференцію для обговорення війни в Україні, заявили, що поїдуть до Вашингтона, щоб підтримати Зеленського під час його зустрічі з Трампом, хоча поки що не зрозуміло, в яких засіданнях вони братимуть участь.

«Я приєднаюся до зустрічі з президентом Трампом та іншими європейськими лідерами у Білому домі завтра», – сказала у неділю президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Після заяви фон дер Ляєн низка європейських лідерів, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте, також оголосили про свої плани відвідати Вашингтон.

Очікується, що до них приєднаються президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні та президент Фінляндії Александер Стубб.

Консалтингова компанія Eurasia Group зазначила, що «європейські лідери мають три ключові цілі... уточнити деталі можливих гарантій безпеки США для України; працювати над підготовкою до можливої тристоронньої зустрічі між президентами Володимиром Путіним, Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, а також стримати ідею обміну територіями».

У міру того як дипломатична діяльність набирала обертів, вбивства на території України також тривали.

Мер Харкова Ігор Терехов написав у Telegram, що в результаті російського ракетного удару по місту на північному сході України, поблизу російського кордону, за ніч загинули три людини і 17 отримали поранення.