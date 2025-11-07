Орбан заявляє, що США звільнили Угорщину від санкцій на російські енергоносії

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після переговорів із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі заявив, що його країна отримала звільнення від санкцій США, пов’язаних із російськими енергоносіями.

«Ми отримали повне звільнення від санкцій для трубопроводів «Турецький потік» і «Дружба», – сказав Орбан на пресконференції після зустрічі з Трампом у Білому домі.

Хоча коментарів від американських чиновників щодо цього поки не було, Трамп раніше заявив, що розгляне можливість винятку для Угорщини, зважаючи на обмежені можливості країни щодо імпорту енергоносіїв.

«Ми розглядаємо це питання, тому що йому дуже важко отримувати нафту й газ з інших регіонів», – сказав Трамп, приймаючи свого давнього союзника Орбана.

Орбан, який часто критикував Європу за те, що вона займає, як він сказав, «жорстку» позицію щодо Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну, заявив, що російська енергетика є «життєво важливою» для Угорщини.

Він додав, що географічне положення Угорщини без виходу до моря обмежує її можливості й змушує купувати російську нафту, експортовану через трубопровід «Дружба», який проходить територією України.

Обмеження доступу до російських енергоносіїв матиме глибокі наслідки для угорців, сказав Орбан, додавши, що питання не стосується політики.

«Це фізична реальність, бо у нас немає порту», – сказав він.

Під час зустрічі Трамп розкритикував інші європейські країни за купівлю російських нафти і газу, натякаючи, що вони перебувають у кращому становищі, ніж Угорщина, яка межує з охопленою війною Україною на своєму східному кордоні.

«Багато з цих країн не мають таких проблем, і вони купують багато нафти й газу в Росії», – сказав він.

Раніше президент США заявляв, що Сполучені Штати не зроблять виняток для російської нафти на прохання Угорщини. Трамп наполягає на тому, щоб європейські країни припинили купувати російську нафту, щоб зупинити доходи Москви, які вона використовує на війну проти України.

Минулого місяця Сполучені Штати запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній у той час, як розчарування Трампа зростало через відмову президента Росії Володимира Путіна припинити війну проти України.

Санкції США проти російських енергетичних гігантів були запроваджені після кількох невдалих раундів переговорів між Сполученими Штатами і Росією і скасування Трампом зустрічі з Путіним, яку він планував провести в Будапешті.

Невдовзі після розмови між державним секретарем США Марко Рубіо і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим Трамп заявив, що не збирається «витрачати час» на зустріч з Путіним, якщо лідер Кремля не буде готовий укласти угоду, щоб припинити війну проти України.

Західні ЗМІ повідомляли, що з моменту зустрічі Трампа з Путіним на Алясці в серпні, яка не привела до припинення вогню, позиція Росії щодо припинення конфлікту майже не змінилася.

7 листопада Трамп заявив, що він досі не бачить, щоб Росія мала бажання зупинити бойові дії, і зазначив, що все ще віддає перевагу Будапешту як місцю проведення мирного саміту, як тільки будуть виконані умови для такої зустрічі.

Трамп і Орбан погодилися, що бачать можливе завершення війни в «найближчому» майбутньому, причому угорський лідер, який є найбільшим союзником Росії в ЄС, заявив, що представить Трампу ідеї щодо того, як припинити війну.

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ цього ж дня заявив, що Київ підтримає саміт Трампа й Путіна в Будапешті, але лише якщо це наблизить мир.

Зеленський також заявив, що Україна знайде спосіб припинити експорт російських енергоносіїв до Європи, назвавши добрим знаком те, що «Сполучені Штати зацікавлені в цьому». «Росія має програвати від війни, і її найбільша втрата – це коли вона не може торгувати енергетичними ресурсами», – додав він.