Орбан шукає в Європі нових союзників і може знайти в Чехії. Які загрози для України?

Прем’єр Угорщини, відомий своєю антиукраїнською політикою в Євросоюзі, шукає собі однодумців у блоці. Про ці наміри угорської влади виданню Politico повідомив політичний директор Балаш Орбан.

У Віктора Орбана дивляться у бік Чехії, де на виборах перемогла партія ANO Андрея Бабіша, який обіцяв переглянути підтримку України. Колишній прем’єр Чехії у 2017-2021 роках може знову очолити її уряд.

Погляди Бабіша щодо України дещо нагадують сумнозвісний для неї підхід угорського прем’єра. Бабіш виступає радше за діалог з Москвою, аніж економічний тиск на неї.

Політик також може відмовитися від започаткованої Чехією «снарядної ініціативи», в межах якої Прага шукала для України боєприпаси по всьому світу й збирала кошти на них. Крім того, Бабіш не схвалював ідею членства України у ЄС – буцімто захищаючи європейських фермерів, і обіцяв кардинально зменшити допомогу українським біженцям.

Схожий на Орбана? Погляд із Чехії

Радник Віктора Орбана оптимістичний щодо об’єднання свого лідера з оновленою владою Чехії.

«Гадаю, це станеться – і буде дедалі помітнішим… Це дуже добре спрацювало під час міграційної кризи (2015 року – ред.). Саме так ми могли чинити опір (рівномірному розселенню мігрантів між державами-членами – ред.)», – каже Балаш Орбан в інтерв’ю Politico.

Радіо Свобода звернулося до партії Бабіша ANO за коментарем щодо перспективи політичного альянсу з Віктором Орбаном. Відповідь буде опублікована редакцією, щойно надійде.

Обидві політсили – чеська ANO й угорська «Фідеш» Віктора Орбана формально вже об’єднані в Європарламенті. У 2024 році ANO вийшла з його центристської групи Renew через непримиренні розбіжності у міграційній і зеленій політиках ЄС.

Відтак співпраця лідерів на інших напрямках, зокрема зовнішньополітичному, видається логічним продовженням їхнього союзу в Європарламенті, вважає журналіст чеського видання Respekt Ондржей Кундра.

«Якби Андрей Бабіш справді тішився співпраці з Німеччиною, Францією чи іншими країнами в Європарламенті, він був би частиною відповідних фракцій, до яких належать непопулістські партії. Але він вирішив, що не хоче продовжувати цю співпрацю», – звертає увагу Радіо Свобода Кундра.

Ще одним тривожним дзвінком для України журналіст вважає об’єднання партії ANO з «домашніми» противниками підтримки Києва в Чехії. Переговори про створення коаліції з євроскептичними «Водіями» та ультраправою й відверто антиукраїнською «Свободою і прямою демократією» близькі до завершення. Підписання угоди очікується 3 листопада.

«У нього був шанс створити тут, у Чеській Республіці, коаліцію з непопулістськими партіями, але він вирішив, що не хоче її мати», – зауважує Кундра.

Аналітик чеського Центру досліджень Асоціації з міжнародних питань Павел Гавлічек навпаки вважає, що зміцнення зв’язків із Віктором Орбаном і словацьким прем’єром Робертом Фіцо не зацікавить наступного вірогідного прем’єра Чехії.

міцніший альянс з Віктором Орбаном і Робертом Фіцо не принесе йому жодних політичних балів

«Андрей Бабіш – прагматик… Він розуміє, що міцніший альянс з Віктором Орбаном і Робертом Фіцо не принесе йому жодних політичних балів, а радше сприятиме маргіналізації країни… Їх ізолюють, вважають порушниками спокою, чорними вівцями політики ЄС. Він не хоче до цього належати… Тоді як бути своєрідним посередником між деякими складними партнерами в ЄС та тими, що справді ухвалюють рішення, може бути набагато вигіднішою позицією», – розмірковує в розмові з Радіо Свобода Гавлічек про стратегію, яку може зайняти ймовірний очільник наступного чеського уряду.

Кардинального розвороту в політиці Чехії щодо України не очікує й колишній журналіст Чеського радіо, а нині аналітик GLOBSEC Філіп Нерад.

«Очевидно, новий чеський уряд не буде таким рішучим прихильником України, як нинішній. Це не означає, що Чеська Республіка взагалі не підтримуватиме Україну. Залишиться президент Петр Павел, який є дуже сильним прихильником президента України Володимира Зеленського», – наголошує в розмові з Радіо Свобода Нерад.

Зв’язки міцнішатимуть?

Нинішній міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський висловлював припущення, що Бабіш діятиме як «маріонетка» Орбана за столом лідерів ЄС. Експерта Німецького фонду Маршалла (Польща)Сусанна Вег у цьому сумнівається. Каже, досвідчений бізнесмен і мільярдер Андрей Бабіш просуватиме насамперед власний порядок денний і діятиме у фінансових інтересах Чехії.

«Чеська Республіка також є великим бенефіціаром (грошових - ред.) фондів ЄС. Тож гадаю, в цьому відношенні Бабіш надасть пріоритет бізнес-інтересам своєї країни, а не будь-якому ідеологічному союзу з Віктором Орбаном…

Бабіш набагато більше орієнтований на практичну платформу… А членство в політгрупі Європарламенту «Патріоти за Європу» є одночасно політичною стратегією та наслідком того, що його партія відійшла від групи «Renew» і більше не сприймалася так тепло колишніми союзниками», – пояснює політичний парадокс Радіо Свобода Сусанна Вег.

Альянс Чехії з Угорщиною і Словаччиною можливий, припускають аналітики, в міграційній і кліматичній галузях. Наприклад, їх лідери можуть виступати проти пришвидшення переходу від викопних джерел палива до відновлювальних джерел енергії.

Бабіш і Фіцо – це торговці. Орбан – ідеолог

Експерти очікують відтак на формування своєрідної антиєвропейської коаліції між трьома країнами. Однак дуже навряд, кажуть, вона розвинеться в антиукраїнську. Її Орбану не вдалося створити з Фіцо. І навряд, зауважують аналітики, він порозуміється в цьому з Бабішем.

«Бабіш буде такою собі легшою альтернативною варіацією Фіцо. Він каже, що Чехія не буде дарувати Україні військову підтримку, снаряди, техніку, а буде продавати. Бабіш і Фіцо – це торговці. Орбан – ідеолог. А основна ідеологія у Фіцо і Бабіша – це влада та гроші», – каже Радіо Свобода словацький політолог Олександр Дулеба.

Прагматична підтримка?

Словацький прем’єр Роберт Фіцо, який зараз обіцяє «не підписати жодної гарантії щодо фінансування України у 2026-2027 роках», колись грозився не дати їй «жодної кулі». Під цим малася на увазі безоплатна допомога боєприпасами – Братислава наряду з Францією й Фінляндією – у топ-3 європейських лідерів із їхнього виробництва.

Комерційне постачання снарядів оборонними компаніями Словаччини, тобто їх фактичний продаж Україні, триває. В такий самий спосіб Кулеба очікує на продовження підтримки України Чехією під керівництвом Бабіша.

«Коли Бабіш зрозуміє, що це бізнес для чеських компаній, то, гадаю, буде така ж поведінка, що й у Фіцо. Він не буде блокувати це», – припускає словацький політолог.

Експерти не очікують і що Бабіш блокуватиме підтримку України чи антиросійські санкції на рівні Євросоюзу, провокуючи тим самим обурення Брюсселя й інших впливових європейських столиць. Радше, кажуть, можливий очільник чеського уряду знову ж таки скористається прийомами Роберта Фіцо.

На відміну від Віктора Орбана, прем’єр Словаччини підтримує заяви самітів ЄС про Україну, в яких регулярно засуджують російську агресію і зобов’язуються надалі допомагати Києву. Не заперечує словацький прем’єр і проти переговорів з Україною щодо її майбутнього членства в Євросоюзі.

Окремі ж конкретні рішення Фіцо блокує не з принципових міркувань, а із бажання отримати щось натомість. Свіжий приклад – 19-й пакет санкцій. Словаччина мала не стільки претензії до його змісту, скільки до планів Єврокомісії щодо заборони двигунів внутрішнього згоряння. Братислава також вимагала захисту від можливих високих цін на енергоносіїв у разі відмови своєї країни від російської нафти.

Експерти припускають, що торгуватися з ЄС, тримаючи в заручниках Україну, може й Чехія за урядування Бабіша.

«Андрей Бабіш є дуже транзакційним політиком. Тож якщо ви дасте йому щось бажане в одній галузі, то він може зрештою навіть підтримати Україну… Не буде такої великої підтримки для України, але зрештою вона може бути, якщо чеська влада отримає щось інше як винагороду», – каже Філіп Нерад із GLOBSEC.

Впродовж наступних двох років очікуються вибори в половині держав Євросоюзу, включно з провідними Францією й Польщею. Експерти відзначають тривожну для України динаміку – зростання популярності правих політсил, що виступають проти її підтримки.

В разі їх перемоги в більшості країн Євросоюзу Україна ризикує втратити свого найнадійнішого союзника у боротьбі проти російської агресії, що у фінансовому вимірі надав їй найбільшу допомогу порівняно з іншими провідними економіками світу.