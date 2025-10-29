Reuters: спецпредставник Путіна Дмитрієв заявив, що війна може завершитися протягом року

Спеціальний представник президента РФ Кирило Дмитрієв припустив, що війна Росії проти України може завершитися протягом року – про це він заявив у Саудівській Аравії 29 жовтня, передає агентство Reuters.

Дмитрієв висловив впевненість, що сторони перебувають «на шляху до миру».

«Як миротворці, ми повинні це зробити», – цитує Reuters його слова на інвестиційній конференції в Ер-Ріяді.

На запитання, чи можливий мир в Україні протягом року, посадовець відповів:

«Я вважаю, що так».

Читайте також: ЗМІ: Трамп наступного тижня планує зустрітися з Орбаном

Тим часом російська армія продовжує наступальні дії на фронті в Україні.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своїх звітах неодноразово заявляв, що Кремль демонструє власне небажання брати участь у добросовісних переговорах щодо припинення війни проти України і створює умови, щоб перекласти провину за відсутність прогресу на ЄС і Захід, незважаючи на те, що Росія продовжує дотримуватися своїх максималістських воєнних цілей.

Голова Російського фонду прямих інвестицій, спецпредставник президента РФ Кирило Дмитрієв прилетів до США для проведення «офіційних» переговорів 24 жовтня – після того, як Трамп оголосив про скасування зустрічі з Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.

Читайте також: ISW: Кремль посилює свої когнітивні військові зусилля, щоб змусити США схвалити вигідні РФ рішення щодо війни

За підсумками візиту Дмитрієв заявив, що «дуже чітко» доносить до США позицію Путіна про те, що «тільки конструктивний та поважний діалог принесе плоди». За словами спецпредставника російського президента, до американської сторони нібито «було донесено інформацію» про успішні випробування ракети «Буревісник», про які розповів раніше Путін.

Міністр фінансів США Скотт Бессент тим часом назвав спеціального представника президента Росії Кирила Дмитрієва, який перебував у Вашингтоні для обговорення відносин двох країн, «російським пропагандистом».



