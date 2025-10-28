ISW: Кремль посилює свої когнітивні військові зусилля, щоб змусити США схвалити вигідні РФ рішення щодо війни

Кремль посилює свої когнітивні військові зусилля, спрямовані на те, щоб змусити США схвалити рішення щодо війни в Україні, які будуть вигідними для Росії, в тому числі звинувачуючи Вашингтон у тому, що Москва сама по собі не змогла брати участь у переговорах. Про це йдеться у звіті американського Інституту дослідження війни за 27 жовтня.

За спостереженнями аналітиків, чиновники Кремля та провідні урядові діячі в російському інформаційному просторі починають більш прямо звинувачувати президента США Дональда Трампа в перешкоджанні мирним переговорам в Україні, відмовляючись погодитися на давно висунуті Росією максималістські вимоги.



ISW звертає увагу на інтерв’ю міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова угорському ютуб-каналу Ultrahang, в якому він заявив, що Кремль готовий співпрацювати зі США для припинення війни на основі попередніх обговорень перед двостороннім самітом на Алясці в серпні 2025 року, але звинуватив адміністрацію Трампа в тому, що вона відмовилася від переговорів. Лавров також сказав, що президент Росії Володимир Путін все ще готовий зустрітися з Трампом, але Кремль буде чекати, поки Вашингтон ініціює подальші переговори.

Як вважають аналітики Інституту вивчення війни, Лавров намагається перекласти провину за небажання Росії йти на компроміс, несправедливо звинувачуючи адміністрацію Трампа в тому, що вона є перешкодою для миру. Лавров також використав інтерв'ю, щоб просунути кілька стандартних російських інформаційних ліній, які намагаються посіяти розбрат між США та Європою і позбавити Україну підтримки західних партнерів, а також звинуватив європейські держави в перешкоджанні мирному процесу шляхом тиску на Трампа.

За спостереженнями ISW, інші російські чиновники та голоси в інформаційному просторі підсилили подібні наративи, включаючи пряму критику Трампа.

«Кремль посилив ці різні риторичні лінії як у російському, так і в міжнародному інформаційному просторі після того, як американські чиновники нещодавно скасували зустріч в Будапешті та запровадили нові санкції проти енергетичного сектору Росії. Кремль, ймовірно, прагне змусити США піти на двостороннє зближення і скасувати нещодавні економічні обмеження проти Росії. Кремль, ймовірно, також прагне виправдати свою відмову від компромісу і переговорів про закінчення війни перед російською внутрішньою аудиторією», – йдеться у звіті.

Кремлівські чиновники продовжують відхиляти запропоноване Трампом припинення вогню, водночас підтверджуючи відданість Росії своїм початковим воєнним цілям.

У ISW, зокрема, звертають увагу, що перший заступник голови Комітету Державної думи Росії з міжнародних справ Олексій Чепа стверджував, що РФ погодиться на припинення вогню лише за умови, що Захід припинить постачання зброї Україні та якщо Україна виведе війська з Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей – по суті, повторюючи деякі вимоги Росії щодо припинення війни як передумову для припинення вогню.

Аналітики додають, що заяви Кремля щодо претензій на територію всієї Запорізької та Херсонської областей підривають інші російські пропозиції щодо віддачі території на півдні України замість всієї Донецької області, а постійні посилання Кремля на Одесу, яку російські чиновники називають «російським» містом, демонструють територіальні амбіції Росії навіть за межами чотирьох незаконно анексованих областей.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своїх звітах неодноразово заявляв, що Кремль демонструє власне небажання брати участь у добросовісних переговорах щодо припинення війни проти України і створює умови, щоб перекласти провину за відсутність прогресу на ЄС і Захід, незважаючи на те, що Росія продовжує дотримуватися своїх максималістських воєнних цілей.

22 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч із російським президентом Володимиром Путіним у Будапешті була скасована. «Мені це просто здалося неправильним. Не було відчуття, що ми досягнемо того, чого повинні досягти. Тож я скасував її, але ми зробимо це в майбутньому», – сказав він.

Відповідаючи на запитання журналістів, Трамп сказав, що «настав час» для посилення санкцій проти Росії. Незадовго до цього Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти «Роснефти» і «Лукойлу», а також їхніх дочірніх компаній.



