Путін уникає серйозних переговорів – Мерц

Російський лідер Володимир Путін продовжує бомбардування України, й це свідчить про відсутність його готовності до переговорів, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц за підсумками саміту лідерів ЄС, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Він уникає серйозних переговорів. Як європейці, ми повинні зробити з цього висновки й обговорити це з нашими партнерами по той бік Атлантики», – зауважив Фрідріх Мерц.

Канцлер привітав схвалення 19-го пакету санкцій Євросоюзом, який, зокрема, передбачає повне припинення імпорту російських енергоносіїв до кінця 2027 року.

«Це надсилає Путіну важливий сигнал про те, що ми посилюємо тиск на Росію з обох боків Атлантики. Чому? Ну, просто кажучи, тому що хочемо продемонструвати Путіну, що продовження його агресивної війни безглузде. Ми посилюємо тиск, щоб створити готовність до переговорів із російського боку, щоб зброя в Україні нарешті замовкла», – зазначив Мерц.

Очільник німецького уряду наголосив, що Україні потрібна «надійна перспектива», згадавши в цьому контексті свою ідею використати іммобілізовані російські активи для надання їй багатомільярдної позики.

Згадка про їх можливу передачу на підтримку України зникла з висновків саміту ЄС, натомість Єврокомісію попросили розробити «варіанти фінансової підтримки на основі оцінки потреб України у фінансуванні».

«Сьогодні Єврокомісію попросили розробити всі можливі варіанти та представити їх нам до наступного засідання Європейської ради, яке відбудеться 18 грудня… Активи залишаться іммобілізованими. Використання процентного доходу (для допомоги Україні – ред.) продовжиться, як і раніше. Нічого в цьому плані не зміниться, і Комісія зараз знову ретельно розгляне наші варіанти, бо… є справді серйозні питання, які нам потрібно вирішити. Бельгійський уряд знову вказав на питання відповідальності», – резюмував Мерц.

22 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч із російським президентом Володимиром Путіним у Будапешті була скасована. «Мені це просто здалося неправильним. Не було відчуття, що ми досягнемо того, чого повинні досягти. Тож я скасував її, але ми зробимо це в майбутньому», – сказав він.

Відповідаючи на запитання журналістів під час зустрічі з генсекретарем НАТО Марком Рютте у Вашингтоні, Трамп сказав, що «настав час» для посилення санкцій проти Росії. Незадовго до цього Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти «Роснефти» і «Лукойлу», а також їхніх дочірніх компаній.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своїх звітах неодноразово заявляв, що Кремль демонструє власне небажання брати участь у добросовісних переговорах щодо припинення війни проти України і створює умови, щоб перекласти провину за відсутність прогресу на ЄС і Захід, незважаючи на те, що Росія продовжує дотримуватися своїх максималістських воєнних цілей.