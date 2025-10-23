Україна вибрала винищувач майбутнього. Але чому це шведські Gripen, а не літаки США?

Військові експерти називають це «стратегічним рішенням», яке означає, що у майбутньому українські військові пілоти літатимуть на шведських літаках. Швеція є надійним партнером України і саме літаки Gripen вважають найкращою пропозицією в плані «ціна-якість». Але чому Україна не обрала американські літаки F-16, на яких вже літають ВПС в час війни? Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали 22 жовтня Угоду про наміри, яка передбачає можливість придбання до 150 багатоцільових винищувачів JAS 39 Gripen E для ВПС ЗСУ. Програма розрахована на 10-15 років і вартість її оцінюють десь в 10 мільярдів доларів. Угода передбачає не лише постачання літаків, а й підготовку українських пілотів та створення спільної технічної бази для обслуговування цих винищувачів. «Ми відкриваємо, безумовно, нову й дуже змістовну сторінку наших відносин – відносин України і Швеції, та й більше – загалом безпекових відносин у Європі. Це (Gripen) сильні авіаційні платформи, які дозволяють виконувати великий спектр завдань. Ми розраховуємо, що майбутній контракт дозволить отримати не менше 100 таких літаків», – сказав Зеленський у шведському Лінчепінгу, де якраз і виробляють ці винищувачі. А шведський прем’єр зауважив, що його країна допоможе «збудувати нові і дуже потужні українські Повітряні сили».

«Це – стратегічний вибір, тому що я розумію, що Gripen складуть основний парк, це буде основний бойовий літак наших Повітряних сил на майбутнє», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода український військовий експерт Олег Жданов. Одна з найтиражніших шведських газет Aftonbladet написала, що той факт, що Україна вибрала Jas 39 Gripen E як свій літак-винищувач майбутнього – «не є несподіваною новиною, але радше є справжнім знаком якості». Українці, за даними шведського видання, провели дуже кропітку роботу, вибираючи між різними винищувачами різних країн.

Як сказав сам Зеленський, в світі існують три основні платформи винищувачів і багатофункціональних літаків – це шведська Gripen, американська F та французька Rafale.

100-150 одиниць – це якраз те, що нам потрібно для отримання якісних сучасних літаків

Не рахуючи, звісно, російських МІГів та Су – але з цими літаками Україна вже прощається і не хоче мати з Росією нічого спільного, хоч ще в парку ВПС ЗСУ і є ці старі машини. «Я не хочу розкривати всіх деталей щодо наших кроків, але для нашої армії Gripen – це пріоритет. Ось чому ми їх обрали. Це питання коштів, маневру, того, як це використовувати. Ми розуміємо, з ким ми боремося, і Gripen – одні з найкращих у світі», – пояснив Зеленський. «Однак шлях до захисту літаками Gripen міст України ще довгий. Десь мине три роки поки новозбудований Gripen E може бути переданий Україні – якщо нічого надзвичайного абсолютно не станеться. Основна проблема є такою, що довготермінові потреби України в 100-150 літаках буде важко профінансувати – і гроші є все більшим головним болем для тих, хто підтримує Україну», – зауважує шведський часопис Aftonbladet.

Треба зауважити, що перші Gripen очікуються в Україні вже у 2026 році, але, можливо, не нові, а от нові, за даними, шведських ЗМІ вже надійдуть протягом трьох років. Як сказав шведський прем’єр Крістерссон в Брюсселі 23 жовтня, зараз Швеція зосереджена на тому, щоб доповнити американські літаки, які вже надходять до України, одним-двома шведськими літаками радіолокаційної розвідки, що значно посилять українську систему ППО. А чому не американські F? Українські ВПС вже понад рік захищають небо України на американських F-16. В кінці липня 2024 року надійшли перші F-16 від Нідерландів, а потім Данії, Бельгії та інших. Але ці літаки не нові, їх передають, заміщуючи власний літальний парк новими F-35.

Нестабільність політичної ситуації ставить США в позицію нестабільного партнера

Військові експерти, з якими розмовляло Радіо Свобода, звертають увагу, що самі США не надають Україні винищувачі. «Ми від США не отримали жодного F-16. Ми говоримо виключно про фінансову допомогу і лобіювання наших інтересів у Європі. Усі F-16 ми отримали виключно від європейських країн. США, безумовно, не дають стовідсоткової гарантії надійності того, що вони б мали можливість передавати нам у майбутньому сучасні, модернізовані, високоякісні, високотехнологічні F-16 останньої модернізації. Ми цього не очікуємо. А от саме Швеція демонструє готовність нам допомагати по багатьох параметрах. І ми вже це бачили», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода військовий експерт Олександр Коваленко. Коваленко додає, що «США за останній час продемонстрували, що не є надійним партнером і це не стосується виключно адміністрації Дональда Трампа», адже ще Джо Байден теж не передав F-16 безпосередньо від США Україні. «І тут наша стратегія ще полягає в тому, що на сьогоднішній день треба максимально відходити від Сполучених Штатів Америки. Тому що нестабільність політичної ситуації ставить США в позицію нестабільного партнера», – каже зі свого боку військовий експерт Олег Жданов.

Ще один момент полягає у тому, що якби Україна обрала американську платформу F, то вже є супер літак F-35, а він надзвичайно дорогий, за ним довга черга – та й невідомо чи захотіли б США давати Україні ці літаки країні, яка не входить у НАТО? Чи не було б спроб технічного шпіонажу з боку Росії у майбутньому, якби такі літаки були в Україні?

Гріпени відомі своєю маневровістю, надійністю та низькою вартістю експлуатації

Ще один момент – Україна, вочевидь, розглядала і французькі Rafale і британо-німецькі Eurofighter-Typhoon, чи спрацював тут політичний момент – адже вибрати Францію – «образити» Британію та Німеччину, вибрати Британію та Німеччину – «образити» Францію, а це ж ключові союзники України в Європі? «Ні. Що стосується там когось образити, то – ні. Rafale, до речі, це не самий вигідний літак. І на ринку він один із самих найдорожчих в своєму класі, це не дуже вигідна машина от з точки зору економічності і бойових характеристик. Eurofighter він теж по ціні дуже дорогий і він мало розповсюджений. Тому Gripen в даному критерії ціна-якість – це найліпший літак з точки зору вибору», – каже в інтерв’ю Олег Жданов. Що відомо про винищувач Gripen? JAS 39 Gripen E – новітня модифікація шведського винищувача, створена компанією Saab. Літак оснащений потужнішим двигуном, (виробник, до речі – всесвітньовідома компанія Volvo), винищувач має збільшену дальність польоту та вдосконалені системи радіолокації й електроніки, що робить його одним із найсучасніших бойових літаків у своєму класі. Як каже в інтерв’ю Олександр Коваленко: «Gripen – це якраз високоякісний сучасний літак, який в перспективі може стати невід'ємною частиною якісної модернізації Повітряних сил Збройних сил України. Якраз те, що нам потрібно. Кількість, яка озвучена – 100-150 одиниць – це якраз те, що нам потрібно для отримання якісних сучасних літаків».