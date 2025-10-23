Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Шведський винищувач JAS 39 Gripen C/D злітає під час військових маневрів НАТО «Nordic Response 24»
Війна

Україна вибрала винищувач майбутнього. Але чому це шведські Gripen, а не літаки США?

Шведський винищувач JAS 39 Gripen C/D злітає під час військових маневрів НАТО «Nordic Response 24» Фото:AFP
Війна

Україна вибрала винищувач майбутнього. Але чому це шведські Gripen, а не літаки США?

Коротко

  • Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо поставок до 150 винищувачів JAS 39 Gripen E для Повітряних сил України.
  • Програма включає підготовку українських пілотів та створення технічної бази для обслуговування літаків.
  • Шведські Gripen обрано через їхню маневровість, надійність та економічність, а також здатність злітати з коротких смуг.

Військові експерти називають це «стратегічним рішенням», яке означає, що у майбутньому українські військові пілоти літатимуть на шведських літаках. Швеція є надійним партнером України і саме літаки Gripen вважають найкращою пропозицією в плані «ціна-якість».

Але чому Україна не обрала американські літаки F-16, на яких вже літають ВПС в час війни?

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали 22 жовтня Угоду про наміри, яка передбачає можливість придбання до 150 багатоцільових винищувачів JAS 39 Gripen E для ВПС ЗСУ.

Програма розрахована на 10-15 років і вартість її оцінюють десь в 10 мільярдів доларів. Угода передбачає не лише постачання літаків, а й підготовку українських пілотів та створення спільної технічної бази для обслуговування цих винищувачів.

«Ми відкриваємо, безумовно, нову й дуже змістовну сторінку наших відносин – відносин України і Швеції, та й більше – загалом безпекових відносин у Європі. Це (Gripen) сильні авіаційні платформи, які дозволяють виконувати великий спектр завдань. Ми розраховуємо, що майбутній контракт дозволить отримати не менше 100 таких літаків», – сказав Зеленський у шведському Лінчепінгу, де якраз і виробляють ці винищувачі.

А шведський прем’єр зауважив, що його країна допоможе «збудувати нові і дуже потужні українські Повітряні сили».

Президент України та прем’єр Швеції підписують Угоду про наміри в Лінчепінгу щодо можливого придбання винищувачів JAS 39 Gripen E для ВПС ЗСУ
Президент України та прем’єр Швеції підписують Угоду про наміри в Лінчепінгу щодо можливого придбання винищувачів JAS 39 Gripen E для ВПС ЗСУ

«Це – стратегічний вибір, тому що я розумію, що Gripen складуть основний парк, це буде основний бойовий літак наших Повітряних сил на майбутнє», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода український військовий експерт Олег Жданов.

Одна з найтиражніших шведських газет Aftonbladet написала, що той факт, що Україна вибрала Jas 39 Gripen E як свій літак-винищувач майбутнього – «не є несподіваною новиною, але радше є справжнім знаком якості».

Українці, за даними шведського видання, провели дуже кропітку роботу, вибираючи між різними винищувачами різних країн.

Винищувач JAS 39 Gripen E ВПС Швеції пролітає на островом Ґотланд в Балтійському морі під час патрулювання акваторії
Винищувач JAS 39 Gripen E ВПС Швеції пролітає на островом Ґотланд в Балтійському морі під час патрулювання акваторії

Як сказав сам Зеленський, в світі існують три основні платформи винищувачів і багатофункціональних літаків – це шведська Gripen, американська F та французька Rafale.

100-150 одиниць – це якраз те, що нам потрібно для отримання якісних сучасних літаків
Олександр Коваленко

Не рахуючи, звісно, російських МІГів та Су – але з цими літаками Україна вже прощається і не хоче мати з Росією нічого спільного, хоч ще в парку ВПС ЗСУ і є ці старі машини.

«Я не хочу розкривати всіх деталей щодо наших кроків, але для нашої армії Gripen – це пріоритет. Ось чому ми їх обрали. Це питання коштів, маневру, того, як це використовувати. Ми розуміємо, з ким ми боремося, і Gripen – одні з найкращих у світі», – пояснив Зеленський.

«Однак шлях до захисту літаками Gripen міст України ще довгий. Десь мине три роки поки новозбудований Gripen E може бути переданий Україні – якщо нічого надзвичайного абсолютно не станеться. Основна проблема є такою, що довготермінові потреби України в 100-150 літаках буде важко профінансувати – і гроші є все більшим головним болем для тих, хто підтримує Україну», – зауважує шведський часопис Aftonbladet.

Винищувач Saab JAS-39 Gripen в польоті
Винищувач Saab JAS-39 Gripen в польоті

Треба зауважити, що перші Gripen очікуються в Україні вже у 2026 році, але, можливо, не нові, а от нові, за даними, шведських ЗМІ вже надійдуть протягом трьох років.

Як сказав шведський прем’єр Крістерссон в Брюсселі 23 жовтня, зараз Швеція зосереджена на тому, щоб доповнити американські літаки, які вже надходять до України, одним-двома шведськими літаками радіолокаційної розвідки, що значно посилять українську систему ППО.

А чому не американські F?

Українські ВПС вже понад рік захищають небо України на американських F-16. В кінці липня 2024 року надійшли перші F-16 від Нідерландів, а потім Данії, Бельгії та інших.

Але ці літаки не нові, їх передають, заміщуючи власний літальний парк новими F-35.

Нестабільність політичної ситуації ставить США в позицію нестабільного партнера
Олег Жданов

Військові експерти, з якими розмовляло Радіо Свобода, звертають увагу, що самі США не надають Україні винищувачі.

«Ми від США не отримали жодного F-16. Ми говоримо виключно про фінансову допомогу і лобіювання наших інтересів у Європі. Усі F-16 ми отримали виключно від європейських країн. США, безумовно, не дають стовідсоткової гарантії надійності того, що вони б мали можливість передавати нам у майбутньому сучасні, модернізовані, високоякісні, високотехнологічні F-16 останньої модернізації. Ми цього не очікуємо. А от саме Швеція демонструє готовність нам допомагати по багатьох параметрах. І ми вже це бачили», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода військовий експерт Олександр Коваленко.

Коваленко додає, що «США за останній час продемонстрували, що не є надійним партнером і це не стосується виключно адміністрації Дональда Трампа», адже ще Джо Байден теж не передав F-16 безпосередньо від США Україні.

«І тут наша стратегія ще полягає в тому, що на сьогоднішній день треба максимально відходити від Сполучених Штатів Америки. Тому що нестабільність політичної ситуації ставить США в позицію нестабільного партнера», – каже зі свого боку військовий експерт Олег Жданов.

Президент Володимир Зеленський промовляє в День Військово-повітряних сил на тлі винищувача F-16. Серпень 2024 року
Президент Володимир Зеленський промовляє в День Військово-повітряних сил на тлі винищувача F-16. Серпень 2024 року

Ще один момент полягає у тому, що якби Україна обрала американську платформу F, то вже є супер літак F-35, а він надзвичайно дорогий, за ним довга черга – та й невідомо чи захотіли б США давати Україні ці літаки країні, яка не входить у НАТО? Чи не було б спроб технічного шпіонажу з боку Росії у майбутньому, якби такі літаки були в Україні?

Гріпени відомі своєю маневровістю, надійністю та низькою вартістю експлуатації
Світлана Заліщук

Ще один момент – Україна, вочевидь, розглядала і французькі Rafale і британо-німецькі Eurofighter-Typhoon, чи спрацював тут політичний момент – адже вибрати Францію – «образити» Британію та Німеччину, вибрати Британію та Німеччину – «образити» Францію, а це ж ключові союзники України в Європі?

«Ні. Що стосується там когось образити, то – ні. Rafale, до речі, це не самий вигідний літак. І на ринку він один із самих найдорожчих в своєму класі, це не дуже вигідна машина от з точки зору економічності і бойових характеристик. Eurofighter він теж по ціні дуже дорогий і він мало розповсюджений. Тому Gripen в даному критерії ціна-якість – це найліпший літак з точки зору вибору», – каже в інтерв’ю Олег Жданов.

Що відомо про винищувач Gripen?

JAS 39 Gripen E – новітня модифікація шведського винищувача, створена компанією Saab. Літак оснащений потужнішим двигуном, (виробник, до речі – всесвітньовідома компанія Volvo), винищувач має збільшену дальність польоту та вдосконалені системи радіолокації й електроніки, що робить його одним із найсучасніших бойових літаків у своєму класі.

Як каже в інтерв’ю Олександр Коваленко: «Gripen – це якраз високоякісний сучасний літак, який в перспективі може стати невід'ємною частиною якісної модернізації Повітряних сил Збройних сил України. Якраз те, що нам потрібно. Кількість, яка озвучена – 100-150 одиниць – це якраз те, що нам потрібно для отримання якісних сучасних літаків».

Винищувачі Saab JAS 39 Gripen Шведських ВПС впри виконанні місії
Винищувачі Saab JAS 39 Gripen Шведських ВПС впри виконанні місії

JAS 39 Gripen E може нести і бомби, причому керовані, які можуть діяти на відстані 500 кілометрів – тобто літаки і пілоти в безпеці, не треба підлітати близько, наражаючись на засоби ППО противника. Може нести високоточні бомби з лазерним наведенням.

Літак може нести і високоточну зброю, зокрема ракети «повітря–поверхня». Також може нести він і протикорабельні ракети. Навіть – на відміну від F-16 – можуть нести і потужні німецькі ракети «Таурус», якби Берлін таки погодився їх передати Україні.

Літаки Gripen є у складі військової авіації Бразилії, Південної Африки, Чехії, Угорщини та інших держав.

«Гріпени відомі своєю маневреністю, надійністю та низькою вартістю експлуатації, а також здатністю злітати з коротких смуг і навіть автомобільних доріг, що робить його ідеальним для концепції «тотальної оборони». Gripen – це не лише літак, а втілення шведської філософії оборони: «Розумна, ефективна, незалежна технологія для захисту демократії», – написала у фейсбуці посолка України у Швеції Світлана Заліщук.

Вона пояснила, що ім’я літака походить від назви міфічної істоти – великого птаха з тулубом лева.

  • Зображення 16x9

    Ростислав Хотин

    Працював кореспондентом агентства Reuters у Києві, на Всесвітній службі «Бі-Бі-Сі» в Лондоні, кореспондентом телеканалу «1+1» та агенції УНІАН у Брюсселі, а нині – редактор Радіо Свобода в Празі.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG