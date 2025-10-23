Швеція не виключає передачі Україні Gripen, але зараз зосереджується на літаках-розвідниках – прем’єр

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що нинішня декларація про наміри між Швецією й Україною не передбачає передачу літаків JAS Gripen, але Стокгольм не виключає цього у майбутньому. Про це він сказав під час прибуття на саміт лідерів ЄС 23 жовтня, передає кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі.

«Це не є частиною нинішньої декларації про наміри. Вона стосується продажу абсолютно нових моделей Gripen для України – це довгострокове питання. Але ми ніколи не виключали можливість передачі старіших моделей у межах нашої підтримки України», – зазначив Крістерссон.

За його словами, зараз Швеція зосереджена на тому, щоб доповнити американські літаки, які вже надходять до України, одним-двома шведськими літаками радіолокаційної розвідки, що значно посилять українську систему протиповітряної оборони.

Прем’єр також розповів, що напередодні особисто показав президенту Володимиру Зеленському один із таких літаків. «Він точно знає, що робить Швеція для посилення української протиповітряної оборони під час війни», – додав Крістерссон.

Водночас, відповідаючи на уточнення журналістів, чи може Україна отримати Gripen уже у 2026 році, Крістерссон повторив, що «це питання наразі не стоїть». Він пояснив, що партнери домовилися не вводити одночасно два різних типи бойових літаків під час війни, щоб не ускладнювати навчання й обслуговування.

Напередодні Крістерссон під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Стокгольмі повідомив, що країни підписали декларацію про наміри продати Україні від 100 до 150 винищувачів Gripen найсучаснішої серії Е. Шведський прем’єр додав, що це початок «довгої подорожі на наступні 10-15 років».

Зеленський, своєю чергою, зауважив, що наступного року слід «зробити все, щоб отримати перші реальні результати й щоб процедури могли бути завершені найближчим часом».

«Україна вже довела, що може досить швидко виконувати такі завдання – навчати пілотів, технічні екіпажі, готувати інфраструктуру, і тепер наші команди повинні зробити все, щоб наступний рік став часом більш суттєвого впровадження наших домовленостей і початку використання техніки», – резюмував президент.

Минулого року в Офісі президента повідомляли, що унікальною частиною безпекової угоди зі Швецією є надання спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передачі Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням.

У серпні 2024 року стало відомо, що українські пілоти розпочали випробування шведських винищувачів Gripen.

Влада України від початку повномасштабного вторгнення Росії просила Захід надати сучасні винищувачі F-16. У 2023 році кілька країн за згодою США ухвалили рішення передати Києву такі літаки. Перші винищувачі F-16, що прибули до України, показали під час урочистостей до Дня Повітряних сил ЗСУ 4 серпня 2024 року.