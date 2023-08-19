Українські пілоти випробовують шведські винищувачі Gripen – Зеленський

Українські пілоти розпочали випробування шведських винищувачів Gripen, повідомив президент України Володимир Зеленський 19 серпня під час пресконференції з премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у Стокгольмі.

«У небі у нас немає переваги. У нас немає сучасних літаків. Шведський Gripen – це гордість вашої держави. І я вважаю, що такою гордістю премʼєр-міністр міг би поділитися з Україною. Ми також цим пишатимемося дуже сильно», – передає слова Зеленського агенція УНІАН.

19 серпня Володимир Зеленський прибув із візитом до Швеції. Це перший візит президента України до Швеції від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

17 серпня парламент Швеції схвалив передачу Україні нового пакету допомоги загальною вартістю 3,25 мільярда шведських крон (приблизно 270 мільйонів євро). Очікується, що Київ отримає боєприпаси та запчастини, а також вантажівки та обладнання для розмінування.