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Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Загальна вартість нинішнього пакету допомоги – приблизно 3,4 мільярда шведських крон (майже 314 мільйонів доларів США)

Уряд Швеції ухвалив рішення про новий пакет підтримки України, повідомляє Міністерство оборони Швеції.

Ця допомога включає боєприпаси та запасні частини для техніки, яку Швеція передала Україні, включно з бойовими машинами та танками Leopard 2.

Стокгольм також надсилає транспортні засоби, вантажі на випадок непередбачених обставин та обладнання для розмінування.

В оборонному відомстві додають, що також уряд отримує дозвіл на продаж ракет класу «повітря-повітря» RB 99 (AMRAAM) США.

«Риксдаг (парламент Швеції – ред.) надає дозвіл уряду продати США ракети класу «повітря-повітря» RB 99 (AMRAAM) у 2023 році. Після цього США передадуть ці ракети Україні та запропонують Швеції придбати більш сучасну версію AMRAAM», – йдеться у повідомленні.

Загальна вартість нинішнього пакету допомоги – приблизно 3,4 мільярда шведських крон (майже 314 мільйонів доларів США). Це вже 13-й пакет військової допомоги для України від Швеції з початку повномасштабного російського вторгнення.

За даними видання «Мілітарний», ракета середньої дальності класу «повітря-повітря» з радіолокаційним наведенням Rb 99 – це ліцензійна версія американської ракети AIM-120B (AMRAAM) з дальністю пуску до 70 кілометрів, які раніше збиралися в Швеції. Цими ракетами озброєні шведські багатоцільові винищувачі JAS 39 Gripen.

F-16, про надання яких просить Україна, має один з найширших спектрів доступного озброєння серед сучасних винищувачів, зокрема, ракети AIM-120 AMRAAM.

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