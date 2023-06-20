Ракети, аеродроми, електроніка: усе справді важливе про F-16

Українські пілоти зможуть опанувати F-16 швидше, ніж за пів року, бо «Україна вміє дивувати», вважає міністр оборони Олексій Резніков. Попри те, що Україна досі не отримала жодного літака F-16, обговорення цієї «військової пташки» перейшло в практичну площину: адже авіаційна коаліція сформована, плани навчань озвучені. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) зібрали усе справді важливе про те, на що здатен F-16, та що Росія зможе (чи ні) йому протиставити.

Зараз Україна використовує чотири типи літаків: штурмовик Су-25, бомбардувальник Су-24 та два винищувачі – Су-27 й МіГ-29. F-16 – винищувач, який поєднує усі функції чотирьох літаків, які є зараз у України.

«Бойовий сокіл»: історія і задачі

General Dynamics F-16 Fighting Falcon, він же «Бойовий сокіл», – американський багатоцільовий винищувач з одним двигуном четвертого покоління. Його можна використовувати як перехоплювач, у повітряному бою, для радіоелектронної боротьби, для завдання ударів по наземних цілях.

Як кажуть і Повітряні сили України, і експерти, першочерговим завданням F-16 в Україні буде протиповітряна оборона, адже попри те, що небо над Києвом більш-менш закрите, в інших регіонах, а тим більше прифронтових містах – це залишається проблемою.



F-16 був розроблений ще наприкінці 70-х; це єдиний вид винищувача, який було випущено у кількості близько 5 тисяч одиниць. Це літак, який постійно був учасником різних воєнних конфліктів, і через це завжди проходив модернізацію. Яку саме модель отримає Україна, поки невідомо.



F-16 має один з найширших спектрів доступного озброєння серед сучасних винищувачів – 120 найменувань, які є у країн НАТО. Ось тільки частина з них:

Ракети «повітря-повітря» – AIM-7 Sparrow/Skyflash, AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM;

Ракети «повітря-поверхня» – AGM-65 Maverick, AGM-84 Harpoon, AGM-88 HARM, AGM-158 JASSM.

Різні бомби – кориговані, вільнопадаючі, запальні та касетні.

Перехоплювач

F-16 в ролі перехоплювача (тобто платформи, яка може нести конкретну кількість ракет для знищення аероцілей) може знищувати літаки, крилаті ракети, шахеди, безпілотники. Усе, що літає, крім балістичних ракет.



«Його дальність (залежно від паливних баків) – 500-1000 км, а дальність ракет – 40-100 км», – каже проєкту Радіо Донбас.Реалії Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ.

Штурмовик

За словами Романа Світана, алгоритм використання F-16 в наземній підтримці може бути таким:

ставить радіоелектронні завади, щоб вивести з ладу ППО;

одна з ескадрилій виконує завдання бомбардувальника, тобто скидає на позиції противника керовані й вільнопадаючі авіабомби;

під час наступу знищує інженерно-технічні споруди, наприклад, ракетами Zuni, які вже прикріплюються і до Су-25.

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Начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов в інтерв'ю телепроєкту Донбас.Реалії, що ракети Zuni значно кращі, ніж ракети С-13, які застосовувала українська армія на початку повномасштабного вторгнення РФ. Вони летять на більшу відстань, і точність в них набагато вища.

Нейтралізація ППО

Деякі модифікації F-16, а саме F-16CM та F-16DM, розроблені спеціально для нейтралізації ППО противника. Але таких літаків не так вже й багато у світі.

Натомість протирадіолокаційні ракети HARM можна використовувати і з іншими модифікаціями F-16. До того ж в Україні ці ракети вже використовуються, вони були поставлені в 2022 році та адаптовані для пусків з МіГ-29.

Проте, за словами начальника авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадного генерала Сергія Голубцова, ефективність HARM була б ще вищою, якби застосовувалася саме з F-16.

«У них є спеціальний приймач, який дає льотчику інформацію про те, який із зенітно-ракетних комплексів противника з якого азимуту працює. Тобто ракету пускають саме по працюючому комплексу. Це дозволило б підняти ефективність в рази», – каже Голубцов.

МіГ-29, на якому зараз літають українські пілоти, може нести тільки дві ракети AGM-88 HARM, а F-16 – чотири.

Повітряний бій проти російських літаків: реальність?

У цьому тисячолітті повітряних боїв у тому форматі, як звикли бачити глядачі у фільмах – близький бій, робота з пушок – немає, каже Роман Світан. Зараз боротьба відбувається на дальності десятків чи сотень кілометрів один від одного.



«У F-16, не у всіх, а від модифікації Block 50 та вище, потужніша авіоніка за будь-які російські літаки. Вони далі бачать, далі запускають ракети і, звичайно, на більшій дальності виявляють та знищують цілі. Тобто вони не дають шансу російським літакам себе взагалі проявити», – каже Світан.

На озброєнні у Росії зараз перебувають літаки МіГ-31БМ та Су-35, які можуть застосовувати ракети Р-37 дальністю понад 100 км. Якщо на озброєнні в Україні будуть літаки F-16 з озброєнням ракет класу «повітря-повітря» – АІМ-120, – то українські пілоти зможуть збивати російські літаки, не наближаючись до зони дії російської ППО.

«Якби нам просто-напросто платформу, яка спроможна застосувати, наприклад, американські ракети повітря-повітря AIM-120 – у них дальність близько 180 кілометрів – ми б просто не допустили їхнього наближення до кордонів на відстань пуску цих ракет», – каже Голубцов.

Він також додав, що тоді Росія буде змушена відмовитися від застосування таких ракет, бо вони падали б на голову своїм же військовим.

F-16 vs МіГ-29: хто кращий

Найчастіше американський F-16 порівнюють з радянським МіГ-29. Плюси та мінуси є в кожного з них, але в літаку родом з СРСР їх – більше.



Універсальність. F-16 здатен вести бойові дії у будь-яких метеоумовах.



Доступність. Запчастин та матеріалів для обслуговування для F-16 більш доступні, ніж для радянських.



Помітність. F-16 на радарах противника менш помітний, ніж МіГ-29, хоча і не «літак-невидимка».



Маневровість та швидкість зльоту. Тут перший мінус з боку F-16. Він поступається в цих аспектах. Але експерти зазначають, що це нівелюється просунутою електронікою, яка дозволяє бити ворога на далеких дистанціях.

«Сьогодні «начинка» F-16 серед усіх винищувачів четвертого покоління – одна з найдосконаліших у світі », – каже авіаексперт Валерій Романенко, провідний науковий співробітник Державного музею авіації.



Він зазначає, що мова йде і про систему обміну тактичною інформацією, і про програмне забезпечення РЛС, і про багатофункціональний бортовий радар, який може відстежувати 20 цілей одночасно – повітряних чи наземних.

Як Росія може протистояти F-16?

Російська пропаганда заявляє, що F-16 програє їхнім винищувачам у класі. Мовляв, Су-57 – винищувач п’ятого покоління. Українські ж експерти наголошують, що за деякими технічними даними, про які заявляє Росія, цей літак, може, і дещо сильніший, але доказів цьому немає.

Єдине, що зараз точно може протиставити F-16 Росія – це надпотужне ППО. Літаки можна збити завдяки ЗРК С-300 та С-400. Але ізраїльський досвід показав, що і тут F-16 може бути сильнішим за російську зброю.

У 2018 році російські ЗМІ інформували, що ізраїльський F-16 було збито нібито С-200 з боку Сирії. Сирійські військові заявляли, що збили кілька літаків, але Ізраїль цю інформацію не підтверджував. Більше відомостей про збиття літаків F-16 за допомогою ЗРК С-200, С-300 чи С-400 немає.

Скільки треба F-16 Україні?

За підрахунками Сергія Голубцова, Україні необхідна хоча б одна ескадрилья F-16 (тобто 12 літаків), у такому випадку українська авіація зможе спланувати операцію від А до Я.



«Якщо це буде хоча б 3-4 ескадрильї, я думаю, що на окремому напрямку ми зможемо завоювати перевагу в повітрі й змусити ворога взагалі відмовитись від тих ударів, які вони зараз завдають на певній ділянці, на певній смузі оборони», – каже Голубцов.



В Міністерстві оборони України наприкінці травня зазначили, що для звільнення країни від агресора необхідно чотири ескадрильї (48 літаків).



Роман Світан вважає, що ідеальним рішенням буде 5 бригад по 3 повноцінних ескадрильї, тобто близько 200 літаків.

З якими труднощами може стикнутися Україна?

Навчання

Українські пілоти мають пройти спеціальне навчання, яке, за підрахунками експертів, триватиме не менше 4 місяців. За словами американських пілотів, навчитися літати на F-16 не так важко, складніше ефективно застосовувати всі види озброєння.



«Головними труднощами будуть інтеграція своїх дій із засобами РЕБ, цілевказання в реальному часі, кібероперації для того, щоб підвищити ефективність F-16 проти сучасних систем ППО, які розгорнула Росія», – розповіла Радіо Свобода майор ВПС США у відставці Гізер Пенні.

Підготовка фахівців наземної підтримки

Американський пілот й полковник Військово-повітряних сил США у відставці Джеффрі Фішер в інтерв’ю Голосу Америки зазначив, що для однієї ескадрильї F-16 потрібно близько 300 наземних співробітників. Але він також зазначив, що у світі вистачає зараз фахівців, які можуть проводити технічне обслуговування, поки українці вчитимуться.

Фінансування

Попри те, що сам F-16 вважається дешевим літаком, його вартість – $35 до 55 млн. Для порівняння ціни на інші літаки четвертого покоління: французький Rafale – понад $85 млн., британський Eurofighter Typhoon – близько $150 млн. Експерти зазначають, у випадку з F-16? дорожче його повністю заповнити необхідним озброєнням, кажуть експерти.

Правильна інфраструктура

У F-16 низький і незахищений «повітрозабірник» – отвір під корпусом для забору навколишнього повітря і його спрямованої подачі до різних систем.

Якщо на злітно-посадковій смузі будуть уламки чи каміння, шви чи вибоїни, то вони можуть пошкодити єдиний двигун F-16. Тому для нього потрібна злітно-посадкова смуга з бетонним покриттям, а не як зараз на українських військових аеродромах – з плит.

Як F-16 може вплинути на майбутню українську авіацію?

За словами Романа Світана, F-16 – це зручний для навчання літак. На його базі можна запустити процес навчання нових пілотів без «перехідного» періоду. Тобто це буде стартовий літак, і українським курсантам не треба буде вчитися на тому ж Л-39 (учбово-бойовий літак, розроблений ще колишньою Чехословаччиною у 60-х). Експерти також зазначають, що є чимала кількість тренажерів F-16, на яких можна все відпрацьовувати.



У майбутньому поява F-16 дає можливість Україні формувати змішані підрозділи різних типів літаків. Американський пілот й полковник Військово-повітряних сил США у відставці Джеффрі Фішер вважає, що це дозволить заплутувати супротивника. Втім, на найближчу перспективу Україна розглядає варіант переходу саме на так званий бригадний літак, тобто один тип машини для всієї армії: так простіше обслуговувати парк та готувати фахівців.

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