Як РФ «звільняла» Донбас: міста Сходу, які стер з лиця землі російський наступ

Будинки, де живе лише дощ і вітер. Садочки, де немає дітей і вихователів. Школи, де не вчать. Лікарні, де ніхто і нікому не допомагає. Вулиці, де немає кому поспішати у справах, бо і самих справ вже немає. Тут обвуглено все, від бетону до дерев, що стоять майже у цілковитій тиші – її переривають лише стрілянина з вибухами та цвірінькання птахів, які дивом не розлетілися. Такі тепер десятки українських міст, сіл та селищ Сходу, які знищив російський наступ. «Де ви були 8 років, поки Україна бомбила Донбас?» – цей наратив у різних варіаціях російська пропаганда запустила після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Він мав створити хибне уявлення про нібито симетричність та обґрунтованість дій агресора та виправдати їх. Наратив цей міцно вкоренився як у російських державних та прокремлівських медіа, так і в соцмережах. Нещодавно світ облетіли нові кадри руїн Бахмуту, опублікованого The New York Times. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) показує 5 міст Донбасу – якими вони були вісім років гібридної агресії Росії. І на що їх перетворило російське «звільнення». ___________________________________________________________________________ ПОПАСНА заснована: 1878 року

кількість жителів на початок 2022 року: близько 20 тисяч осіб

кількість жителів за останніми даними: близько 200 осіб (* дані Попаснянської МВА станом на 17 квітня 2023 року) Попасна – невелике місто на Луганщині неподалік адмінмежі з Донецькою областю. Після гібридного вторгнення Росії у 2014 році Попасна два з половиною місяці була в окупації. Як розповідав голова Попаснянської райдержадміністрації (грудень 2014 – жовтень 2016) Роман Власенко, під час звільнення українські військові фактично не використовували важке озброєння.

Наступні роки місту довелось час від часу потерпати від російських ударів з-за лінії розмежування з окупованою частиною області. Та попри це Попасна активно розвивалась. За словами Власенка, відновити житло та об’єкти соціальної інфраструктури вдалося за два роки: у 2015–2017 роках місту вдалося залучити близько 200-300 млн грн інвестицій.

Росія під час повномасштабного вторгнення стерла Попасну з лиця землі. Війська держави-агресора поливали місто щільним артилерійським вогнем, у другій половині квітня почалися вуличні бої. 8 травня 2022 року українські військові відійшли від міста на підготовлені позиції.

Окупанти заявляли про недоцільність відновлення Попасної, а в березні 2023-го підтвердили знищення міста «документально» – його виключили зі списку населених пунктів, повідомила Луганська обласна військово-цивільна адміністрація. Навколишні населені пункти колишнього району підпорядкували найближчим захопленим містам.

___________________________________________________________________________ РУБІЖНЕ засноване: 1895 року

кількість жителів на початок 2022 року: близько 55 тисяч осіб

кількість жителів (дані на 31.05.2023): невідома (*за даними луганського журналіста Сергія Артюха, у всьому Сєвєродонецькому районі на початку травня 2023 року жили близько 40 тисяч осіб) Рубіжне розташоване на лівому березі річки Сіверський Донець неподалік Сєвєродонецька і Лисичанська. Як і більшість міст сходу, мав потужну промисловість – там працювали понад 30 підприємств. Основними галузями була хімічна та паперова. А ще там розташовувалась панчішна мануфактура – саме там виробляли, зокрема, популярні шкарпетки Dodo Socks (підприємство вдалося евакуювати, воно працює у Львові).

У 2014-му місто було в окупації чотири місяці. Після звільнення українськими військовими Рубіжне опинилось доволі далеко від лінії фронту. Саме тому чимало жителів, бізнесів на навчальних закладів після створення Росією маріонеткового угруповання «ЛНР» перебралися саме сюди. Рубіжне отримало чимало інвестицій, вже з 2016 року зріс обсяг виробництва.

Коли Росія почала повномасштабне вторгнення, війська агресора швидко просунулися до Рубіжного – вже у березні 2022-го в місті тривали бої. Російські війська використовували всю наявну артилерію і день за днем нищили місто, за чотири місяці від нього лишились самі руїни.

Українські військові з важкими боями врешті були змушені відійти. Рубіжне перебуває в російській окупації з 12 травня 2022 року. Розповіді місцевих мешканці та зняті ними фото і відео у місті свідчать про те, що Росія не займається відновленням захопленого міста.

Зруйновані будівлі, комунікації, об'єкти інфраструктури стоять без змін. Максимум – неякісний косметичний ремонт від мігрантів з Середньої Азії. А ще окупанти масово завозять до міста бурятів із РФ, яких заселяють у більш-менш вцілілі квартири.

___________________________________________________________________________ БАХМУТ заснований: 1517 року

кількість жителів на початку 2022 року: близько 70 тисяч осіб

кількість жителів за останніми даними: 518 осіб (*дані Донецької ОВА станом на 31 травня 2023 року) «Ворог знищив все. Сьогодні там лише земля і багато мертвих росіян. Наші захисники провели там потужну роботу. Ми дуже вдячні їм за це», – зазначив президент України Володимир Зеленський на саміті G7 під час зустрічі зі своїм американським колегою Джо Байденом 21 травня. Бахмут – одне з найстарших та найбільш мальовничих міст Донбасу. Він мав потужну промисловість, нехарактерну для регіону: його візитівками були кам’яна сіль та шампанське. Читайте також: Історія Бахмуту: від фортеці, солі та шампанського – до фортеці у війні РФ проти України Місто розташовувалось доволі далеко від лінії розмежування під час АТО, тож вісім років війни і до масштабного вторгнення РФ продовжувало розвиватись. Також Бахмут прийняв чимало переселенців з окупованих та прифронтових населених пунктів.

У липні 2022-го, після окупації великої агломерації в Луганській області (Сєвєродонецьк, Рубіжне та Лисичанськ), Росія зосередилась на спробах захопити Бахмут. Попри те, що за оцінками військових та експертів, це немає стратегічного і навіть тактичного сенсу, агресор докладає для цього максимум зусиль. Як заявив президент США Джо Байден на G7, ці спроби вартували РФ близько 100 тисяч солдатів, з яких 20 тисяч – вбитими.

Скільки снарядів та бомб застосував агресор, підрахувати складно. Однак на підставі фото, супутникових знімків та відео йдеться про тисячі боєприпасів. У квітні командувач Східного угруповання військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив , що війська РФ використовують у Бахмуті тактику випаленої землі, як раніше у Сирії – «знищує будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії».

Зняте з дрону відео Бахмуту минулого тижня вразило світ – місто лежить у руїнах, в якому неможливо впізнати його колишнього. Але ЗСУ, як заявили у Міноборони України, продовжують контролювати його південно-західні околиці. Руйнувати там вже немає що, тому тепер російські війська рівняють руїни з землею. АВДІЇВКА заснована: 1778 року

кількість жителів на початок 2022 року: близько 32 тисяч осіб

кількість жителів за останніми даними: 1753 особи (*дані Донецької ОВА на 31 травня 2023 року) Авдіївка є одним із найстарших поселень на Донеччині, розташована майже впритул до Донецька – їхні околиці на відстані лише приблизно 6 кілометрів. Авдіївка була промисловим містом з понад десятком підприємств. Серед них і найбільший в Європі виробник коксу, сірчаної кислоти та міндобрив – Авдіївський коксохімічний завод. Читайте також: ФАБи з «м’ясним валом»: як Росія намагається знищити Авдіївку (репортаж) У 2014 році місто було під російською окупацією чотири місяці, поки сили АТО не відтіснили гібридні російські сили з міста. Впродовж наступних восьми років Авдіївка потерпала від обстрілів з окупованої території Донеччини. У 2015-му коксохім довелось закрити – влучне попадання російської артилерії загрожувало екологічною катастрофою. Однак багато інших продовжували працювати. Місто відновлювалось, влада залучала інвестиції.

Після повномасштабного вторгнення РФ посилила атаки на Авдіївку, намагаючись просунутись від західного краю Донецька через Авдіївку далі на агломерацію Костянтинівка – Краматорськ – Слов’янськ. До березня 2023-го російські війська повністю знищили інфраструктуру Авдіївки, повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Вже тоді у місті не лишалось жодної вцілілої будівлі, а вщент зруйнованим було 80% житлового фонду.

А російські війська досі продовжують атакувати Авдіївку. Місто продовжують утримувати українські військові. ___________________________________________________________________________ МАРІУПОЛЬ заснований: 1778 року

кількість жителів на початок 2022 року: близько 425 тисяч осіб

кількість жителів за останніми даними: невідома (*окупаційна влада заявляє про нібито 230 тисяч населення на травень 2023-го. Ця цифра викликає сумніви щонайменше через відсутність житла для такої кількості людей у зруйнованому місті. Крім того, за інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, Росія масово завозить до міста громадян РФ. За його даними, йдеться про щонайменше 40 тисяч осіб). Маріуполь – портове місто на березі Азовського моря, мальовниче і з потужною промисловістю. Всі роки війни через своє розташування залишався однією зі стратегічних точок на фронті. У 2014 році місто два місяці було під російською окупацією. Після звільнення Маріуполь лишався прифронтовим містом – лінія розмежування проходила лише в кількох десятках кілометрів.

Проте місто розвивалось і процвітало. У місті відбудовували пошкоджені будівлі і підприємства, промислові гіганти, серед них і порт, продовжували працювати, відкривались нові бізнеси, проводилися численні культурні фестивалі, концерти та виставки.

З початком повномасштабного вторгнення армія Росії нищила місто з артилерії, скидала багатотонні авіабомби.

Саме авіаударом РФ знищила драмтеатр, де, за різними оцінками, ховалися від 500 до 1200 мирних жителів. І це було зроблено, незважаючи на те, що перед і за будівлею вони великими білими літерами вивели слово «ДЕТИ», сподіваючись зупинити Росію від атаки.

За оцінками ООН, у місті знищено або пошкоджено близько 90% багатоповерхових житлових будинків та близько 60% приватних будинків. Росія окупувала Маріуполь у травні 2022 року. За рік окупації з нового у Маріуполі найбільше стало кладовищ, а зовсім не новобудов, як це показують у своїх матеріалах прокремлівські журналісти та блогери.

Перші повідомлення про братські поховання маріупольців почали з’являтися під час блокади міста навесні 2022-го. У квітні 2023-го Google оновив карти по Маріуполю в Google Maps. За словами радника мера міста Петра Андрющенка, міська влада вивчила нові мапи кладовищ міста і виявила нові ділянки масових поховань. Читайте також: «Все більше нових могил». Кого ховають в Маріуполі? Точну кількість загиблих за час російської блокади Маріуполя наразі встановити неможливо. За оцінками міськради, йдеться про щонайменше 22 тисячі людей.

Читайте також: «Донбас, що існував, зник назавжди». Скільки часу та коштів потрібно на відбудову Маріуполя? ___________________________________________________________________________ Це лише п’ять історій міст Сходу, які російське «звільнення» перетворило на привидів самих себе. Насправді їх набагато більше – під час наступу війська РФ розбили вщент Волноваху, Мар’їнку, Соледар, Вугледар на Донеччині, Кремінну, Золоте, Гірське в Луганській області. Ще десятки сіл та селищ. Набагато більше тих, яких від визначення «знищено» відділяє лише слово «майже». По всій Україні станом на січень 2023 року зруйновані понад 170 тисяч житлових будинків, повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України. Домівки втратили понад 3,5 млн українців (дані на серпень 2022-го). За підрахунками Світового банку, вже за рік збройна агресія Росії завдала Україні збитків на понад 411 мільярдів доларів. Як зазначав прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму повідомленні в телеграм-каналі 31 березня 2023 року, сума подвоїться після звільнення окупованих територій. Втрати, які неможливо підрахувати – страждання, яких збройна агресія Росії завдала і продовжує завдавати українцям. Те, що в самій Росії називають «звільненням» України.