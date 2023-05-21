Зеленський заявив про «втрату контролю над Бахмутом» – Reuters

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі своїм американським колегою Джо Байденом розповів про те, що нібито «українські військові втратили контроль над Бахмутом на Донеччині».

Про це пише видання Reuters.

Відповідаючи на питання, чи залишається Бахмут під контролем України, Володимир Зеленський відповів: «Я думаю, що ні».

«На сьогоднішній день Бахмут лише в наших серцях», – сказав президент.

Як відзначає головний кореспондент The New York Times у Білому домі Пітер Бейкер, за словами Володимира Зеленського, російські військові отримали «порожній приз», оскільки «в місті нічого не залишилось окрім великої кількості мертвих росіян».

«Ворог знищив все. Сьогодні там лише земля і багато мертвих росіян. Наші захисники провели там потужну роботу. Ми дуже вдячні їм за це», – зазначив Володимир Зеленський.

20 травня в Міноборони України казали, що ситуація в Бахмуті на Донеччині «критична», але ЗСУ тримають оборону в районі «Літак».

Російські війська впритул підійшли до Бахмута влітку 2022 року після того, як завершили наступальні операції у Сєверодонецьку, Лисичанську, Рубіжному та Попасній. Активні бойові дії в Бахмуті розпочалися восени минулого року, але повністю захопити місто російські сили до цього часу не спромоглися.