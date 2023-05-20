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Британська розвідка: Росія перекинула ще кілька батальйонів на Бахмутський напрямок

Так виглядають будинки в Бахмуті, довоєнне населення якого сягало понад 70 тисяч людей

Росія за останні чотири дні перекинула до Бахмута кілька батальйонів у спробі повністю взяти місто під повний контроль. Про це йдеться в черговому огляді британської розвідки, оприлюдненому 20 травня.

Це сталося після тактичних успіхів, здобутих українськими військовими на флангах міста.

«Зважаючи на те, що Росія, ймовірно, зберігає в Україні відносно невелику кількість підрозділів, які не беруть участі в бойових діях, така передислокація є значним кроком з боку російського командування», – вказують фахівці британської розвідки.

Російські війська впритул підійшли до Бахмута влітку 2022 року після того, як завершили наступальні операції у Сєверодонецьку, Лисичанську, Рубіжному та Попасній. Активні бойові дії в Бахмуті розпочалися восени минулого року, але повністю захопити місто російські сили досі не спромоглися.

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