Британська розвідка: Росія перекинула ще кілька батальйонів на Бахмутський напрямок

Росія за останні чотири дні перекинула до Бахмута кілька батальйонів у спробі повністю взяти місто під повний контроль. Про це йдеться в черговому огляді британської розвідки, оприлюдненому 20 травня.

Це сталося після тактичних успіхів, здобутих українськими військовими на флангах міста.

«Зважаючи на те, що Росія, ймовірно, зберігає в Україні відносно невелику кількість підрозділів, які не беруть участі в бойових діях, така передислокація є значним кроком з боку російського командування», – вказують фахівці британської розвідки.

Російські війська впритул підійшли до Бахмута влітку 2022 року після того, як завершили наступальні операції у Сєверодонецьку, Лисичанську, Рубіжному та Попасній. Активні бойові дії в Бахмуті розпочалися восени минулого року, але повністю захопити місто російські сили досі не спромоглися.