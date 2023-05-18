Речник Східного угруповання повідомив, наскільки просунулися ЗСУ на флангах Бахмута за добу

Українські війська продовжують просуватися на флангах міста Бахмут, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у ефірі національного телемарафону.

За даними Череватого, на цьому напрямку російські війська 487 разів обстріляли позиції ЗСУ за добу, сталися 25 бойових зіткнень.

«У ході боїв наші підрозділи попри те, що немає зараз переваги в особовому складі, снарядах і техніці, продовжують просуватися на флангах на відстані за цю добу від 150 до 1 700 метрів їм вдалося пройти», – розповів він.

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За словами Череватого, українські війська не мають чисельної та технічної переваги, проте просуваються «за рахунок своєї зібраності, мотивованості, кращої навченості наших підрозділів, практично ідеальної синхронності роботи».

«Щодоби відбувається рух і, на жаль, іноді ворог має певний успіх, тому що йде позиційна війна, але загалом ініціатива в нього перехоплена», – додав речник.

Бахмут упродовж багатьох місяців залишається епіцентром бойових дій. Російські сили намагаються витіснити українських військових за межі міста, опір ЗСУ, за твердженнями українських воєначальників, не дає силам РФ активізувати дії на інших напрямках.