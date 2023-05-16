Просування ЗСУ у Бахмуті створює проблеми для ПВК «Вагнера»: що означає заява генерала Сирського

ЗСУ оточують війська РФ у Бахмуті?

«Вагнерівці» продовжують просуватися у центрі Бахмута, але Збройні сили України відтіснили армію РФ на південь та північний захід від міста.

«Приміром, протягом декількох днів наші війська звільнили від ворога на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 квадратних кілометрів. Водночас, ворог дещо просувається в самому Бахмуті, вщент знищуючи місто артилерією», – повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

В армії РФ «більше ресурсів, але ми руйнуємо її плани», зазначив командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський. За його словами, «найманці ПВК «Вагнера» залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки». Що означає така заява?

Про це і не тільки у програмі Свобода Live:

Держзрада командира із речового забезпечення 501-го батальйону морпіхів?

Одному з командирів 501-го окремого батальйону морської піхоти оголосили про підозру у державній зраді. Повідомляє ДБР.

У Бюро нагадали, що військові цього батальйону у складі 36-ї бригадти обороняли Маріуполь з кінця лютого 2022 року. А у квітні того ж року прокремлівські медіа поширили інформацію, що вони нібито добровільно здалися в полон.

Натомість, за версією слідства, начальник речової служби тилу 501-го ОБМП зрадив присязі, вступив у змову з російською стороною і «фактично вмовив командира здатися».

НАБУ заявило про рекордний хабар під час війни для голови ВСУ

У Верховному суді намагаються висловити недовіру голові ВСУ Всеволоду Князєву. НАБУ підозрює Князева в одержанні хабаря у три мільйона доларів.

В НАБУ і САП стверджують, що одним із фігурантів справи є співвлласник групи «Фінанси та кредит» Костянтин Жеваго. За даними правоохоронців, хабар Князєву пов’язаний із ухваленням судом рішення в інтересах Костянтина Жеваго. У пресслужбі Жеваго звинувачення відкидають.

Антикорупційні експерти кажуть, що у разі підтвердження звинувачення, хабар Князеву стане рекордним в історії українського судочинства.

Яка перспектива цієї справи?

Саміт Ради Європи

В Ісландії стартує дводенний саміт Ради Європи. На ньому збереться 46 країн членів. Серед іншого, говоритимуть і про російсько-українську війну. Очікується, що на церемонії відкриття виступить і українськи президент Володимир Зеленський.

Деталі саміту розкажуть кореспонденти Радіо Свобода наживо з Рейк'явіка.