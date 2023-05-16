Україна вже використовує далекобійні ракети Storm Shadow – CNN

Українські війська почали використовувати надані Великобританією ракети великої дальності Storm Shadow для завдання ударів по російських цілях, повідомляє CNN з посиланням на двох обізнаних американських і західних офіційних осіб.



Речник Міноборони України відмовився від коментарів.



Минулого тижня стало відомо, що Велика Британія доставила в Україну кілька крилатих ракет «Storm Shadow», що дало країні нові можливості для завдання ударів великої дальності.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 11 травня підтвердив надання Україні далекобійних ракет Storm Shadow.

Storm Shadow – це малопомітна крилата ракета з дальністю дії – близько 250 кілометрів. Як вказує CNN, це трохи менше за дальність армійських тактичних ракетних систем «земля-земля» (ATACMS) американського виробництва, про які Україна давно просила.

Storm Shadow має радіус дії, необхідний, щоб завдати глибоких ударів по контрольованій Росією території на сході України.