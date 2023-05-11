Лондон офіційно підтвердив надання Україні далекобійних ракет Storm Shadow

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив надання Україні далекобійних ракет Storm Shadow. Про це він сказав депутатам британського парламенту 11 травня, повідомляє ВВС.

«Надання цих ракетних систем дає Україні найкращий шанс захистити себе від жорстокості Росії», – сказав він депутатам, додавши, що ракети «йдуть» або вже перебувають в українських руках, і назвав цей крок «вивіреним і пропорційним ескалації з боку Росії». «Нічого з цього не було б потрібно, якби Росія не вторглася», - сказав він.

У Кремлі заявили 11 травня, що російські збройні сили дадуть «адекватну відповідь» на рішення Великої Британії надати Україні ракети великої дальності. Речник Кремля Дмитро Пєсков засудив цей крок під час розмови з журналістами.

«Це потребуватиме адекватної відповіді наших військових, які, природно, ухвалюватимуть відповідні рішення з огляду на це», – вказав Пєсков.

Storm Shadow – це малопомітна крилата ракета з дальністю дії – близько 250 кілометрів. Як вказує CNN, це трохи менше за дальність армійських тактичних ракетних систем «земля-земля» (ATACMS) американського виробництва, про які Україна давно просила.

Storm Shadow має радіус дії, необхідний, щоб завдати глибоких ударів по контрольованій Росією території на сході України.