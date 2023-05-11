CNN: Британія надала Україні крилаті ракети великої дальності на тлі очікуваного контрнаступу

Велика Британія поставила Україні численні крилаті ракети Storm Shadow, що дає українським силам нову здатність завдавати ударів великої дальності напередодні очікуваного контрнаступу проти російських військ, повідомив американських телеканал CNN із посиланням на кілької високопоставлених західних чиновників.

Storm Shadow – це малопомітна крилата ракета з дальністю дії – близько 250 кілометрів. Як вказує CNN, це трохи менше за дальність армійських тактичних ракетних систем «земля-земля» (ATACMS) американського виробництва, про які Україна давно просила.

Storm Shadow має радіус дії, необхідний, щоб завдати глибоких ударів по контрольованій Росією території на сході України.

Один із західних чиновників повідомив CNN, що Велика Британія отримала запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовуватися лише в межах суверенної території України, а не всередині Росії.

Офіційні особи Великої Британії раніше часто робили публічні заяви, в яких називали окупований Росією Крим суверенною територією України, називаючи його «незаконно анексованим».

Згадані ракети «справді змінюють гру з точки зору дальності», — сказав CNN високопоставлений військовий чиновник США, і дають Києву можливості, про які він просив від початку повномасштабної війни.

Повідомлення про надання ракет, офіційно про яке не повідомляли, з’явилося в той час, коли українські сили готуються розпочати контрнаступ проти російських військ, щоб повернути захоплені РФ території.

Президент Володимир Зеленський 11 травня в інтерв’ю суспільним мовникам, що є членами Eurovision News, зокрема BBC, заявив, що Україні потрібно більше часу для початку очікуваного контрнаступу проти російських сил. Зеленський наголосив, що українські військові ще потребують «деяких речей» від західних партнерів, зокрема броньованої техніки, яка «надходить партіями».

9 травня про те, що Велика Британія має намір поставити Україні ракети далекого радіусу дії, повідомила газета The Washington Post, посилаючись на повідомлення, яке британське міністерство оборони розмістило в матеріалах закупівлі Міжнародного фонду підтримки України (IFU).

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак говорив у лютому на Мюнхенській конференції з безпеки, що його країна має намір стати першою, яка надасть Україні зброю більшого радіусу дії.

Водночас адміністрація президента США Джо Байдена не планує надавати далекобійні ракети Україні, писало 10 травня видання Politico із посиланням на джерела.

Йдеться про ракети ATACMS (Army Tactical Missile System). За словами одного з американських чиновників, «наша політика щодо ATACMS не змінилася». Натомість, додав він, США продовжать надавати засоби протиповітряної оборони, такі як Patriot, боєприпаси та бронетехніку.

Влада України тривалий час просить союзників надати далекобійні ракети, але в США побоювалися, що це призведе до ескалації конфлікту. Раніше міністр оборони України Олексій Резніков дав союзникам гарантії, що Україна не битиме далекобійними ракетами по території Росії.

Найбільш далекобійною зброєю, яку Україна наразі отримала від західних союзників, є реактивні системи залпового вогню HIMARS зі снарядами GMLRS, дальність яких становить близько 80 кілометрів.