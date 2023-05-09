Пентагон підтвердив ефективну роботу Patriot: українці збили російську ракету

Українські військові збили російську ракету за допомогою системи протиракетної оборони Patriot, повідомив речник міністерства оборони США Пет Райдер.



«Я можу підтвердити, що вони збили російську ракету, застосувавши систему протиракетної оборони Patriot», – сказав Райдер, якого цитує CNN.

Водночас він не уточнив тип збитої ракети.

Речник Пентагону додав, що США та їхні партнери продовжуватимуть «нарощувати засоби протиповітряної оборони наземного базування та боєприпаси, щоб допомогти Україні контролювати своє суверенне небо та допомогти Україні захистити своїх громадян від Росії».

6 травня командувач Повітряних сил Збройних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що українським військовим вдалось збити російську гіперзвукову ракету Х-47 «Кинджал», її збили завдяки зенітно-ракетному комплексу Patriot.