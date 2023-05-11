«Потрібно почекати». Зеленський каже, що Україні треба більше часу, щоб почати контрнаступ

Україні потрібно більше часу для початку очікуваного контрнаступу проти російських сил, заявив президент України Володимир Зеленський.

В інтерв’ю суспільним мовникам, що є членами Eurovision News, зокрема BBC, Зеленський наголосив, що українські військові ще потребують «деяких речей» від західних партнерів, зокрема броньованої техніки, яка «надходить партіями».

«З тим, що ми маємо, ми можемо йти вперед і бути успішними. Але ми можемо втратити багато людей. Я вважаю, що це неприйнятно. Тож нам потрібно почекати. Нам потрібно ще трохи часу», – цитує Зеленського BBC.

9 травня секретар Ради безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що остаточні плани щодо контрнаступу ще не затверджені верховним головнокомандувачем ЗСУ, президентом України Володимиром Зеленським.

Перед цим міністр оборони Олексій Резніков заявив, що очікування від контрнаступу Збройних сил України у світі «переоцінені». За його словами, більшість людей «чекають чогось величезного», а такі очікування можуть призвести до «емоційного розчарування».

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що підготовка до контрнаступу Збройних сил України «йде за планом», але самі плани щодо його реалізації він не озвучуватиме.

У лютому Буданов заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої. А в Пентагоні заявляли, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку.