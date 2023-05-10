В ISW пояснили мету останніх «майже щоденних серій ударів» РФ

Продовження російських ракетних ударів у меншому масштабі, ніж під час невдалої російської кампанії проти критичної інфраструктури України, ймовірно, свідчить про те, що російські сили більше зосереджені на підтримці регулярних ракетних ударів, ніж на фактичній їх ефективності, заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

«Російські війська намагаються завдавати майже щоденні серії ракетних ударів, щоб показати це як стримування потенційних майбутніх контрнаступальних операцій України, хоча зниження ефективності ударів, ймовірно, не суттєво стримує дії України», – заявляють аналітики.

Російські війська в ніч з 8 на 9 травня завдали чергового ракетного удару по Україні. Українські військові повідомили, що українська ППО збила всі вісім крилатих ракет «Калібр» і 15 із 17 Х-101/Х-555, запущені російськими військами.

Генштаб ЗСУ також повідомив про влучання п’яти ракет С-300 по містах Куп’янськ, Слов’янськ, Краматорськ і Костянтинівка.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська нібито завдали удару по українських пунктах тимчасової дислокації і складах боєприпасів, «успішно» вразивши всі цілі. Російське відомство ніколи не визнавало ціллю своїх ударів цивільне населення й інфраструктуру, попри те, що внаслідок ракетних ударів РФ в Україні зазвичай потерпають цивільні.