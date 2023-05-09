«Високий рівень загрози». У ЗСУ повідомили, скільки ракетоносіїв РФ перебувають на бойовому чергуванні

Росія утримує в Чорному морі 5 ракетоносіїв, споряджені 28 ракетами, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.



«Загроза залишається на досить високому рівні. Збільшивши кількість ракетоносіїв вчора вночі перед атакою, ворог залишає на чергуванні 5 ракетоносіїв, серед яких – один підводний. І це ускладнює виявлення пусків. З огляду на те, що вісім ракет типу «Калібр» минулої ночі були використані – і всі результативно знищені – на зараз ці кораблі споряджені близько 28 ракетами», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.



Тому, за її словами, рівень загрози є високим.



«Будемо стежити за авіацією. Вже спостерігається активність безпілотників, зокрема в Запорізькій області. Тому треба бути уважними і дослухатися до сигналів повітряної тривоги», – додала Гуменюк.

Вдень 9 травня у Військово-морських силах Збройних сил України заявили, що в Чорному морі на бойовому чергуванні Росія утримує 14 бойових кораблів, серед яких є чотири носії «Калібрів» із загальним залпом до 32 ракет.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російські військові у ніч і рано-вранці 9 травня завдали по Україні ударів крилатими ракетами морського і повітряного базування, 23 із 25 ракет знищили сили української протиповітряної оборони.

Українська розвідка раніше казала про ймовірність російських провокацій із нагоди 9 травня, коли в Росії відзначають День перемоги.