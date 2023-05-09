«Ворог продовжуватиме тероризувати»: Гуменюк розповіла, коли РФ може завдати нового удару

Війська РФ можуть завдати чергового ракетного удару протягом дня 9 травня зважаючи на «символізм», але «ворог може вичекати і вдатися до атаки вночі, або вже наступного дня», зазначила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Ми говоримо про те, що ворог продовжуватиме тероризувати і спрямовувати свої зусилля на те, щоб тримати в напрузі населення протягом щонайменше сьогоднішнього дня точно. Тому треба уникати скупчень людей, дійсно свідомо ставитися до небезпеки, яку окупанти наразі несуть», – каже Гуменюк.

За її словами, наразі в Чорному морі корабельне угруповання армії РФ складає 18 одиниць, із яких п’ять ракетоносіїв. З урахуванням того, що «вночі росіяни трохи відстрілялися, але ще щонайменше 28 ракет типу «Калібр» вони тримають напоготові».

«Вони мали потужні плани на 9 травня, щоб прозвітувати про свої якісь «перемоги», знаємо про їх тяжіння до символізму тощо. Дійсно, продемонструвати техніку на парадах вони не можуть, то хотіли на полі бою. Але й тут зазнали поразки. Тому ворог буде шукати будь-яку іншу «перемогу», – зазначила Гуменюк.

Вона не виключила, що «тилові регіони України можуть опинитися під загрозою ракетних атак», в тому числі і протягом дня 9 травня.

У ніч на 8 травня влада Києва повідомляла про атаку безпілотників, щонайменше п’ятьох постраждалих і руйнування через падіння уламків збитих БПЛА.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російські військові у ніч і рано-вранці 9 травня завдали по Україні ударів крилатими ракетами морського і повітряного базування, 23 із 25 ракет знищили сили української протиповітряної оборони.

Українська розвідка раніше попередила про ймовірність російських провокацій із нагоди 9 травня, коли в Росії відзначають День перемоги.