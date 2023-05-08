Опитування: 94% українців вважають, що Путін є сучасним Гітлером

94% українців вважають, що російський президент Володимир Путін є сучасним Гітлером. Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва cпільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Найменше респондентів погодилося з цією тезою на півдні країни – 72,9%, найбільше – на заході (89,3%)

Говорячи про воєнні злочини, найбільше у пам’яті українців закарбувалися розстріли та катування російськими окупантами жителів Бучі, про що стало відомо після деокупації Київщини. Це вразило 63,2% учасників опитування.

Читайте також: Антон Дробович про ініціативи президента щодо відзначення 8-9 травня, соціологію та «побєдобєсіє»

Опитування проводилося з 23 по 30 березня 2023 рок методом особистого інтерв'ю (face-to-face) в усіх регіонах України, за винятком АР Крим, Донецької та Луганської областей, а у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях опитування проводилося на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.