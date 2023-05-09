У розвідці Британії заявили про «все більшу проблему» з водою в окупованому Донецьку

Дефіцит води стає все більшою проблемою для окупованого Росією Донецька після вторгнення РФ в Україну в 2022 році, заявила розвідка Великої Британії 9 травня.

Там нагадали, що 28 квітня ватажок угруповання «ДНР» заявив про «загрозливий брак води» в регіоні.

«Канал Сіверський Донець, який постачає воду в регіон, залишається здебільшого під контролем України... Російські війська, ймовірно, намагаються захистити канал, щоб зменшити дефіцит води в Донецьку. Канал проходить через місто Часів Яр, приблизно за шість кілометрів на захід від Бахмута. Інтенсивне використання Росією артилерії при наступі на Бахмут і прилеглу територію, ймовірно, завдало супутньої шкоди каналу й іншій місцевій водній інфраструктурі, підриваючи намагання Росії усунути нестачу води, яку спочатку спричинило її вторгнення», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що Росія, щоб компенсувати відсутність успіху у захопленні й утриманні каналу, ймовірно, будує водопровід, щоб знизити дефіцит води в місті Донецьку.

«Однак навряд чи це повністю компенсує обмежений доступ окупованих регіонів до води», – наголосили в розвідці.

У лютому цього року в Міноборони Росії заявили, що його фахівці будують систему водопроводу, яка з’єднає прикордонну з Україною Ростовську область з окупованою російськими військами частиною Донбасу.

Проєкт планують завершити впродовж кількох найближчих місяців, він матиме потужність для транспортування 300 тисяч кубометрів води на день і включатиме дві 200-кілометрові лінії, ідеться в повідомленні.

Споруда пройде з території Росії і до каналу Сіверський Донець – Донбас, який тягнеться від селища міського типу Райгородок (контрольована українською владою територія поблизу Словʼянська) до окупованого з 2014 року Донецька.

Ситуація з водопостачанням на Донбасі є критичною. Регіон залежить від трубопроводів, які значною мірою пошкоджені і потребують електроенергії, яка також постачається нестабільно.

Торік Москва оголосила Донецьку та Луганську області частиною своєї території. Ці дії засуджені більшістю членів ООН як незаконні.